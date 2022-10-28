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يوتيوب تكافح «التضليل» بتوثيق حسابات الأطباء

يوتيوب تكافح «التضليل» بتوثيق حسابات الأطباء
29 أكتوبر 2022 02:12

واشنطن (أ ف ب) 

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أعلنت شبكة «يوتيوب» العملاقة في مجال الفيديو على الإنترنت، أنها ستوثق حسابات الأطباء والمعالجين الصحيين بهدف الإضاءة على المقاطع المصورة الموثوقة في المجال الصحي، في إطار السعي لمكافحة المعلومات المضللة في هذا المجال الحيوي.
ومن شأن التغيير أن يسمح للمستخدمين بالتعرف فوراً على المقاطع الجيدة في المسائل الصحية، وفق ما أعلنت الخدمة التابعة لمجموعة «جوجل الأم».
وكشف المسؤول في «يوتيوب» غارث غراهام، أن هذا الأمر يساعد المستخدمين ليجدوا محتويات مصنوعة فعلياً من جانب أطباء وأخصائيين صحيين ناشطين على المنصة ويتفاعلوا معها.

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