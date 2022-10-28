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كانييه ويست: خسرت ملياري دولار في يوم واحد

كانييه ويست
29 أكتوبر 2022 02:12

لوس أنجلوس (أ ف ب) 

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أعلن مغني الراب كانييه ويست أنه خسر ملياري دولار في يوم واحد إثر وقف التعاون مع شركتي أديداس وجاب العالميتين بسبب سلسلة تعليقات أطلقها الفنان الأميركي وُصفت بأنها غير مقبولة. وكتب ويست عبر «إنستجرام»: «لقد خسرت ملياري دولار في يوم واحد، ولا أزال على قيد الحياة».
وأضاف مغني الراب مخاطباً جمهوره في منشور حظي بأكثر من 1,6 مليون علامة إعجاب: «لا أزال أحبكم». وشهد المغني الذي يطلق على نفسه اسم يي، في الأيام الماضية، وقف علامات تجارية كبرى عقودها معه رفضاً لتصريحات أطلقها عبر الشبكات الاجتماعية.

كانييه ويست
كاني ويست
شركة “أديداس”
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