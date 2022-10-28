سوسن بدر.. مع «ولد أمه» خليجياً

سعيد ياسين (القاهرة)

تخوض سوسن بدر تجربة الدراما الخليجية للمرة الأولى في مشوارها الفني، حيث تشارك في بطولة المسلسل الكويتي «ولد أمه».

وقالت سوسن لـ«الاتحاد»، إنها تجسد في العمل امرأة مصرية تتزوج من رجل كويتي تنفصل عنه بعد فترة، وتتولى تربية ورعاية ابنها وتتحمل كل مسؤولياته إلى أن يكبر ويتخرج في الجامعة، ثم يشغل وظيفة مهمة، ويثبت أنه على قدر المسؤولية والتربية التي قامت بها.

وأشارت سوسن إلى أن المسلسل نموذج طيب للأرملة أو المطلقة التي تتولى تربية أبنائها حتى يصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع، ويركز على مفاهيم تعبير «ولد أمه»، وكيف تستطيع الأم في حال غياب الأب بالموت أو السفر أو الطلاق، تربية أبنائها على الاحترام والثقافة والصفات الحميدة.

يشارك في بطولة العمل حبيب غلوم وأحمد السلمان وأحلام حسن ومحمود بوشهري وسماح وشيماء رحيمي وملك أبو زيد وروان الشرقاوي، تأليف فهد العليوة وإخراج حسين دشتي.

وأبدت سوسن سعادتها بالاشتراك في عمل خليجي بشكل عام وكويتي بشكل خاص، بعد النجاح اللافت الذي تشهده الدراما الخليجية، وإقبال الجمهور العربي عليها، ولم تجد صعوبة في العمل، رغم أنها تتحدث فيه باللهجتين الكويتية والمصرية.