لماذا يتعرض الشباب للسكتة الدماغية؟

لكبيرة التونسي (أبوظبي)



على الرغم من ارتباط التعرض للسكتة الدماغية بالتقدم بالعمر، يبقى الشباب عرضة لمخاطرها، الدكتور سيبي جون، استشاري طب الأعصاب، معهد الأعصاب في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، قال إنه يمكن لأي شخص التعرض للسكتة الدماغية، بدءاً من الرضع إلى الأشخاص البالغين، كما أن هناك مجموعة من الأشخاص يعتبرون أكثر عرضة من غيرهم، وتزداد احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية مع التقدم في السن، إذ يحدث أكثر من ثلثي إصابات السكتة الدماغية لأشخاص يتجاوز عمرهم 65 عاماً، وثمة مشاكل طبية أخرى تزيد من احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكولسترول وشحوم الدم، والسكري من النوع الثاني، أو تعرض المريض لإصابة سابقة بالسكتة الدماغية، أو نوبة قلبية، أو عدم انتظام ضربات القلب مثل الرجفان الأذيني.

عوامل الخطر

وعن عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى هذه الفئة، أوضح د. سيبي جون، قائلاً «تشمل عوامل الخطر بين الشباب نتيجة التدخين والسكري وارتفاع ضغط الدم والكولسترول، وهنالك عوامل أخرى قد تساهم في حدوث السكتة الدماغية بين الشباب، منها الأسباب الوراثية، خاصة أمراض القلب الخلقية أو المكتسبة، والاضطرابات الوراثية التي تؤثر على الأوعية الدموية في الدماغ، وداء الخلايا المنجلية، واضطرابات المناعة الذاتية، وصدمات الرأس أو الرقبة، أو الالتهابات التي تصيب الدماغ، مثل التهاب السحايا».

وأضاف د. جون «يبلغ متوسط عمر الذين يتعرضون للسكتة الدماغية في الدولة 45 عاماً، ويرتبط ارتفاع معدل الإصابة بزيادة عوامل الخطر القابلة للتعديل، مثل البدانة والتدخين والسكري، والتي تمثل أبرز أسباب التعرض للسكتة الدماغية في وقت مبكر من العمر، كما برز ارتفاع ضغط الدم كأحد الأسباب الرئيسة للإصابة بالسكتة الدماغية في دولة الإمارات، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 25% من البالغين في الدولة يعانون ارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي يزيد من معدلات الإصابة.

تأثيرها وأعراضها

وعن كيفية حدوث السكتة الدماغية، أورد د. جون أن ذلك يعود لأسباب شبيهة بحدوث النوبة القلبية، فعندما يفقد جزء من الدماغ إمدادات الدم الضرورية، يحدث انقطاع الأوكسجين عنه، لتبدأ الخلايا بالتعرض للضرر ويتراجع أداؤها، وتتعرض الخلايا الدماغية للموت عند توقف إمدادها بالأوكسجين لفترة معينة، ويمكن لموت هذه الخلايا أن يسبب ضرراً في أعضاء الجسم المرتبطة بها، بما يقود لحدوث عاهة مستديمة، بدنية أو عقلية، موضحاً أن استعادة تدفق الدم يمكن أن يوقف حدوث الضرر أو على الأقل يقلل حدته، لذلك فإن وقت الاستجابة وسرعة إسعاف المريض هو عنصر حاسم في العلاج، لاسيما وأنه غالباً ما يتغاضى المرضى عن الأعراض الأولى نظراً لاعتقادهم بأنهم لا يزالون في عمر الشباب ومحصنون من الإصابة بمثل هذا المرض، أو لأن الأعراض قد لا تبدو شديدة في البداية، ويهملون بذلك طلب المساعدة الطبية العاجلة لاعتقادهم بأن الأعراض ستختفي في نهاية المطاف.

وذكر د. جون أن هناك أعراضاً تنذر بالسكتة الدماغية عند الشباب منذ حدوث السكتة الدماغية، حيث يفقد المصاب نحو مليوني خلية عصبية في الدماغ كل دقيقة، ويمكن للسكتة الدماغية التأثير على الشباب بطرق عدة، بما يشمل الخدر المفاجئ أو الضعف في أحد جانبي الوجه، أو الذراع أو الساق، وخسارة حاسة البصر بشكل مفاجئ في أحد أو كلتا العينين، وصعوبة في الكلام أو فهم الكلام الموجه للشخص، وعدم وضوح الكلام، والصداع المفاجئ والوهن دون سبب واضح، وفقدان مفاجئ للتوازن أو عدم الاتزان أثناء المشي.

مضاعفاتها

يكون المصاب بالسكتة الدماغية معرضاً لخطر الإصابة بجلطة دموية أثناء وجوده في المستشفى أو الجلوس لفترة طويلة من الزمن، وقد يكون خطر الإصابة بجلطات دموية أعلى بناءً على سبب حدوث السكتة الدماغية، حيث قال د. جون «بعد الإصابة بالسكتة الدماغية، يمكن للمريض التعرض لفقدان الذاكرة، ومشاكل في النوم، وصعوبة العودة إلى الأشياء التي أحبها سابقاً أو استمتع بالقيام بها بمفرده أو بصحبة أسرته، وقد يكون سبب الشعور باليأس وانخفاض الحيوية من أسباب هذه الظروف، وبعد فترة وجيزة من التعرض للإصابة أو بعدها بأشهر، يمكن أن يشعر المريض بضيق في العضلات وألم في عضلات الذراع أو الساقين، ومن المرجح أن ينصح اختصاصي العلاج الطبيعي بتمارين التمدد والتمارين الأخرى، بالإضافة إلى تقوية العضلات أو التجبير، ومن الممكن أن يحدث صداع مزمن بسبب النزيف في الدماغ، وهذه الحالة أكثر انتشاراً بين الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة دماغية نزفية».

التشخيص وطرق تفاديها وتعتبر السكتة الدماغية حالة طبية طارئة، ولا تمنح سوى وقت قصير للتصرف بشكل سليم وطلب المساعدة الطبية العاجلة للحصول على أقصى قدر ممكن من الخيارات العلاجية التي تقود لأفضل مخرجات ممكنة، وكلما طالت مدة حصول المريض على المساعدة الطبية، ازدادت آثار ومضاعفات السكتة الدماغية على صحته.

وقد كشفت دراسات أجراها مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» العام الماضي، أن من بين المشاركين الذين تراوحت أعمارهم بين 25 و34 عاماً، فإن 42% منهم مدخنون، و45% يعانون ارتفاع ضغط الدم، و45% تحت ضغوط تعرضهم للتوتر الدائم وهي ثلاثة عوامل خطر رئيسة للسكتات الدماغية، وبالإضافة إلى ذلك، كان 32% يعانون من السمنة، و40% لا يمارسون التمارين الرياضية الكافية.

وقال د. جون، أن ارتفاع ضغط الدم يعرف بأنه «القاتل الصامت»، لأنه غالباً لا يدع للمصاب به مدعاة للشك بوجود خلل ما، على الرغم من أن الضرر يكون آخذاً بالتفاقم داخل الجسم، وحال إهمال علاجه، قد يتعرض المصاب لنوبة قلبية، أو فشل كلوي، أو حتى السكتة الدماغية، موضحاً أن الحفاظ على استقرار ضغط الدم هو مسألة غاية في الأهمية، وعليه يجب تغيير العادات الغذائية، وممارسة الرياضة بانتظام، والتحقق من مستويات الكولسترول في الدم، والحد من التوتر.

خيارات العلاج

أكد الدكتور سيبي جون، أن الخيارات العلاجية للسكتة الدماغية في الدولة تشهد تقدماً لافتاً في السنوات الأخيرة، وباتت تشمل استخدام إجراءات استئصال الخثرة لمنح المرضى نتائج محسّنة بشكل ملحوظ، وهنالك ممارسات محددة يمكن أن تقلل بشكل كبير من أعداد مرضى السكتات الدماغية، لاسيما بين الفئات العمرية الشابة، مثل الإقلاع عن التدخين وتبني نظام غذائي صحي ورياضي منتظم، إضافة إلى برامج إعادة التأهيل للمرضى حسب خطورة الحالة التي تعرضوا لها.