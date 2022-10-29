انطلاق مهرجان "المجمع الرقمي" في واحة دبي للسيليكون

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت في واحة دبي للسيليكون، المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة المنضوية تحت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، فعاليات "مهرجان البحيرة" Live@theLake مستعرضاً العديد من النشاطات والفعاليات الترفيهية والتجارب الاستثنائية لزوار وسكان مجتمع الواحة.

وأطلق الدكتور جمعة المطروشي، مدير عام واحة دبي للسيليكون المهرجان في احتفالية بمجمع دبي الرقمي في واحة دبي للسيليكون بحضور مسؤولين وموظفين ورعاة وشركاء المهرجان وأعضاء من مجتمع الواحة وشركاتها.

نمط الحياة الصحية

وقال الدكتور جمعة المطروشي: نواصل في واحة دبي للسيليكون إطلاق المبادرات المجتمعية المتنوعة بهدف إبراز وتعزيز التجربة الاستثنائية للعيش والعمل والترفيه بالواحة، والتي تستنبط خصالها وروحها من إمارة دبي، الوجهة المثلى للعمل والعيش والترفيه عالمياً. تهتم "دييز"، السلطة التي تنضوي تحت مظلتها واحة دبي للسيليكون، بتحقيق أعلى مستويات التكامل المهني والمعيشي للشركات والأفراد بما ينعكس على جودة الحياة ونمطها لكل الفئات المرتبطة فيها. ومن هذا المنطلق أطلقت الواحة مهرجان البحيرة، الأول من نوعه في الواحة الذي يركز على تكريس نمط حياة صحي في مجتمع الواحة بالتركيز على اللياقة البدنية والنشاطات الرياضية والمنتجات الحرفية والإبداعية وتحقيق التوازن بين الحياة والعمل وتعزيز التوعية الصحية.

وأضاف المطروشي: يتماشى المهرجان مع القيم المجتمعية والوطنية التي تعزز من الأواصر الأسرية والتفاعل المجتمعي وتثري المشهد السياحي والترفيهي في دبي بتجربة جديدة.



لياقة بدنية

تتنوع فعاليات المهرجان لتشمل مركز تحدي دبي للياقة، الذي ينطلق هذا العام من 29 أكتوبر وحتى 27 نوفمبر. ويقدم المركز نشاطات مجانية مفتوحة لتعزيز اللياقة البدنية لكل الأعمار، فيما يشهد حصصاً تدريبية جماعية في الهواء الطلق للأطفال وممارسي اليوغا والبيلاتيس والرياضات الدفاعية.

وتقام فعالية مجتمعية وطواف الدراجات الهوائية الداعم لمن يواجهن مرض سرطان الثدي والمتعافيات منه، وفعالية للركض بالتعاون مع مدرسة فيرنوس الدولية التي تتخذ من الواحة مقراً لها. كما يتضمن البرنامج سلسلة من العروض الترفيهية والفنية الحية، وسوقاً للحرف اليدوية والمشغولات الفنية، وطيفاً واسعاً من خيارات تناول الطعام وتذوق الأطباق من المطابخ العالمية.

كرة القدم

يشهد المهرجان فعالية "قرية كرة القدم" العائلية التي توفر منطقة لحضور البث الحي لمباريات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 على شاشات عملاقة وذلك في فندق "راديسون رد" – واحة دبي للسيليكون، بالإضافة إلى ألعاب إلكترونية وترفيهية تتمحور حول كرة القدم.

ويتخلل الحدث فعالية "مهرجان الشتاء" في الواحة، والتي تقدم نشاطات وألعاباً متنوعة تواكب المناسبات الوطنية وموسم العطلات في ساحة عامة تتوسطها شجرة رقمية، فيها شخصيات محببة لدى الأطفال. ويتواصل المهرجان حتى 30 ديسمبر المقبل.