نجوم مصر.. ماذا قالوا عن الاحتفال بـ50 عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية ؟

علي عبد الرحمن - محمد قناوي (القاهرة)

«مصر والإمارات قلب واحد»، تحت هذا الشعار تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، وأعرب عدد من نجوم الفن عن سعادتهم بتلك الاحتفالية التي تتضمن أجندة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، وتجسد حالة التواصل والتناغم الفني الخاص بين الفنانين في البلدين الشقيقين، وأسفرت عن تعاون فني مزدهر على مدار 5 عقود.

يسرا: الإمارات في قلوبنا

عبرت النجمة المصرية يسرا عن سعادتها بإعلان حكومتي مصر والإمارات الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية من خلال الاحتفالية الكبرى التي تقام بالقاهرة تحت شعار «مصر والإمارات قلب واحد»، مؤكدة أن الإمارات في قلب كل مصري.

وقالت يسرا: روابط الأخوة والصداقة الراسخة بين الشعبين أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طب الله ثراه»، وظهر ذلك بوضوح في الدعم اللامحدود لمصر في حرب أكتوبر 1973، فقد كانت مصر ولا تزال في قلوب الإماراتيين منذ بداية العلاقات قبل 50 عاماً، وتشهد اليوم تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مزيداً من التقدم والتعاون والازدهار في المجالات كافة.

وأضافت يسرا: الشعب المصري لا يمكن أن ينسى ما فعلته الإمارات من أجل مصر واستقرارها في مرحلة تاريخية صعبة، مشيرة إلى أن التعاون الثقافي والفني بين مصر والإمارات يحظى باهتمام رسمي وشعبي كبير، والمنتج الفني والثقافي المصري والثقافة المصرية بصفة عامة بما تحمله من مضامين حضارية وفنية محل اهتمام وتقدير المواطن الإماراتي، وظهر ذلك من خلال احتفائه بالأفلام والمسلسلات المصرية التي تفرد لها دور العرض السينمائي والقنوات الفضائية الإماراتية مساحة كبيرة، وأيضا معارض الكتب والفنون التشكيلية.

وقالت يسرا: كل أعمالي الدرامية سواء مسلسلات أو أفلاماً التي عرضت بالإمارات حققت نجاحاً كبيراً، كان آخرها مسلسلي «أحلام سعيدة» حرصت على أن يشاهده الجمهور الإماراتي كعرض أول، متزامناً مع العرض في مصر.

منة شلبي: مواقف نبيلة

قالت الفنانة منة شلبي إن دولة الإمارات لها مكانة خاصة لدى المصريين، وعلى المستوى الفني، يقدر الشعب الإماراتي الإبداع المصري ويحتفي برموزه على مدار 5 عقود، ووجهت الشكر للإمارات على مواقفها النبيلة ودعمها اللامحدود لمصر، خصوصاً في ظل الظروف التي شهدتها القاهرة عقب أحداث ثورة 25 يناير، وكانت الإمارات أولى الدول التي سارعت إلى مد يد العون لمصر من أجل مساعدتها في حفظ أمنها واستقرارها.

حمادة هلال: نجوم الإمارات علامة مميزة

أعرب المطرب حمادة هلال عن سعادته بمرور 50 عاماً على العلاقات الفنية المصرية الإماراتية، موضحاً أن التعاون في مجال الموسيقي بين البلدين شهد طفرة كبرى في ظل الحرص على إقامة حفلات جماهيرية للمطربين المصريين بدولة الإمارات.. مضيفاً أن نجوم الغناء الإماراتي علامة مميزة في تاريخ الفن العربي.

حنان مطاوع: إمارات الخير والتسامح

قالت الفنانة حنان مطاوع إن دولة الإمارات دولة الخير والتسامح، واعتبرها بلدي الثاني الذي أعشقه لما ألمسه على أرضه من كرم الضيافة والتنوع الثقافي والحضاري ، موضحة أن الشعب الإماراتي له مكانة خاصة في قلوب المصريين، وأضافت لا يمكن أن ننسى مواقف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تجاه مصر، وأعماله الإنسانية والتنموية على أرض الكنانة.

أحمد السقا: شعب محب وذواق

وجه الفنان أحمد السقا رسالة إلى دولة الإمارات أكد فيها أنه يتمنى للشعب الإماراتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مؤكداً أنه يشعر بالفخر الشديد والعزة لوجود دولة الإمارات بالمنطقة العربية، وقال: الشعب الإماراتي دائم الحفاوة بالفن المصري، لأنه شعب محب وذواق لأنواع الفنون كافة، ونذكر دوما باعتزاز مواقف قيادة وشعب الإمارات تجاه مصر ومساندتهم لها دائماً في كل الظروف.

إلهام شاهين: دعم متواصل

أعربت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن سعادتها الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات المصرية الإماراتية، مضيفة أن تلك الاحتفالية تعبيراً عن شكرنا وتقديرنا إلى دولة الإمارات التي كانت وما زالت خير داعم للدولة المصرية على الصعد كافة وليس الفني فقط، وذلك بفضل القواعد والمواقف المشرفة التي اتخذها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على نهجه أبناؤه من بعده.

أحمد عز: العلاقات حالة خاصة

الفنان أحمد عز أوضح أن العلاقات المصرية الإماراتية نموذج لما يجب أن تكون عليه علاقات الأشقاء، وأشاد بالتعاون الثقافي والفني بين مبدعي البلدين، معرباً عن سعادته بدور دولة الإمارات الرائد في تمكين أصحاب الهمم، وتعزيز الوعي المجتمعي بضرورة دعمهم، وتوفير البيئة الآمنة لهم سواء في التعليم أو العمل، وذلك بفضل رؤى القيادة الرشيدة، في رعاية أفراد تلك الفئة، التي أثرت الحياة الإنسانية بإبداعها وتفوقها العملي والأخلاقي، وأصحبوا أسماءً بارزة يقتدي بها العالم في مناحي الحياة كافة.

طارق لطفي: علاقة التسامح والإخاء

الفنان طارق لطفي قال: «العلاقات بين مصر والإمارات، بالغة التميز والخصوصية، أرسى قواعدها مؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عندما قال مقولته الشهيرة (مصر بالنسبة للعرب هي القلب، وإذا مات القلب فلا حياة للعرب)، تلك القواعد القائمة على روح التسامح والإخاء والحب غير المشروط، وهذا ما نلمسه في مواقف دولة الإمارات المشرفة تجاه الدولة المصرية في أزماتها». وأضاف أنه يتطلع إلى عمل ملحمي فني يحكي قصة تعاون الشعبين على مدار الـ 50 عاماً الماضية.