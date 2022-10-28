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«إيه آر رحمان»: انتظروني غداً في «اتحاد أرينا»

إيه آر رحمان
28 أكتوبر 2022 23:02

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

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تزامناً مع احتفالات مهرجان «ديوالي»، يحيي غداً «إيه آر رحمان»، أيقونة الموسيقى العالمية الشهير، حفلاً موسيقياً بـ «اتحاد أرينا» في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وجزيرة ياس.
وقبيل إحياء الحفل بيوم، عقد «إيه آل رحمان» مؤتمراً صحفياً في «اتحاد أرينا» أعرب من خلاله عن سعادته البالغة بأن يعيد إقامة الحفلات الموسيقية الحية في الإمارات، خصوصاً بعدما قدم حفلات موسيقية نالت نجاحاً لافتاً في «إكسبو 2020». وقال: أحيي حفلاً هذه المرة في أبوظبي، وعلى مسرح «اتحاد أرينا»، الوجهة التي تعد من أكبر الوجهات الترفيهية المجهزة بأحدث التقنيات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أنه سيقدم في حفله بعض المقطوعات الموسيقية الشهيرة التي تجمع بين الإيقاع الهندي والغربي، إلى جانب اختياره مقطوعات عالمية احتفاء بمهرجان «ديوالي» الشهير.
وأضاف: يشرفني أن أقدم عرضاً موسيقياً للمرة الأولى بـ «اتحاد أرينا» في جزيرة ياس، فأنا دائماً ما أسعى إلى الاحتفاء بالموسيقى على الساحة الدولية والتواصل مع جمهوري وعشاق الموسيقى حول العالم. وانطلاقاً من مكانة أبوظبي كوجهة سياحية ترفيهية بارزة، فإنني أتطلع قدماً للمشاركة في احتفالات «ديوالي» لهذا العام.
«إيه آل رحمان» الحائز جائزة الأوسكار، وجائزة أفضل موسيقى تصويرية عن فيلم «أترانجي ري»، خلال النسخة الـ22 من حفل توزيع جوائز NEXA IIFA، ولديه مسيرة فنية حافلة تمتد لأكثر من 30 عاماً في صناعة الموسيقى، قال: انتظروني غداً، سوف أضيء سماء أبوظبي بمجموعة من الموسيقى والأغاني المبتكرة، وستكون تجربة موسيقية مميزة وحفل استثنائي ممزوج بأحدث التقنيات والتأثيرات المرئية وتصميم الاستعراضات الفريدة التي سيسعد بها الجمهور.

ديوالي
أبوظبي
مهرجان ديوالي
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دائرة الثقافة والسياحة
الإمارات
إيه آر رحمان
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