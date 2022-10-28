كيف تقاوم الإجهاد الوظيفي؟

د. شريف عرفة

ما أن قرر الإنسان أن يهجر الحياة البدائية ويجلس على مكتب أمام شاشة كبيوتر، كي يعد التقارير ويراجع الملفات، حتى ظهرت تبعات ذلك على صحته النفسية. فلا تخلو مراجع علم النفسي المؤسسي من الحديث عن الإنهاك النفسي.. الإرهاق.. الإجهاد.. أو ما يطلق عليه الباحثون بالإنجليزية «Burnout».. وتبعات ذلك لا على الفرد نفسه بل على إنتاجية الشركة ككل.

رغم أن منظمة الصحة العالمية لا يعتبر الإجهاد الوظيفي مرضاً، إلا أنها ظاهرة مؤسسية آخذة في الاتساع ولها كثير من التبعات السلبية. فكيف نواجهها ونحمي أنفسنا منها؟

تواصلنا مع الباحثة الرائدة عالميا في مجال الإجهاد الوظيفي، البروفيسور كريستينا ماسلاتش «Christina Maslach» أستاذة علم النفس بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، ومؤسِسة الدورية العلمية «بيرن آوت ريسيرش».. لتشرح لنا جوانب الموضوع..

* ما خطورة الإجهاد الوظيفي؟

** أرسلت لنا ماسلاتش دراساتها التي توضح التبعات السلبية للاحتراق النفسي على الفرد والمجتمع والمؤسسة والاقتصاد.. حيث كشفت أن الإجهاد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض الجسدية، ويؤدي لضعف الأداء الوظيفي، وزيادة ارتكاب الأخطاء، وكثرة التغيب عن العمل، ودوران العمل «الاستقالات والإقالات..»، وانخفاض الروح المعنوية، وزيادة الفظاظة في التعامل، وزيادة الصراعات وخطر الإصابة بالأمراض العقلية. أي أن الإرهاق ليس مجرد «شخص يشتكي أو يتذمر من العمل»، بل مشكلة خطيرة تحتاج إلى علاج.

تقول ماسلاتش: إن في العديد من الشركات وبيئات العمل، يُوصم الإرهاق بأنه علامة ضعف. ويُنظر للموظفين الذين يشتكون من الضغوط على أنهم ضعفاء ومتذمرون وغير قادرين على تحمل المسؤولية، وهو ما يهدد مستقبلهم الوظيفي. «إذا كنت لا تتحمل الحرارة، ابق خارج المطبخ»، كما يقولون! وبالتالي، يخفي العديد من الموظفين مشاعرهم وكونهم يعانون من الإجهاد والإرهاق، مؤكدين أنهم على ما يرام، رغم أنهم ليسو كذلك!

والمشكلة الأخرى، حسب دراسة لماسلاش - نشرت في دورية «كونسالتينج سايكولوجي جورنال» - هي أن كثيراً ما يتم التركيز على الحل الفردي! هل تعاني من الإنهاك النفسي؟ إذن هذه مشكلتك وعليك معرفة كيفية التعامل معها! بينما قد يكون السبب الحقيقي مؤسسياً يتعلق بظروف العمل أو تصميم الوظيفة أو إسلوب الإدارة.. وهي أمور مادية ينبغي التعامل معها، لا التركيز على الجانب النفسي للفرد فقط.

تستعرض ماسلاتش الكثير من الحلول.. منها:

الصحة و اللياقة:

الأشخاص الأصحاء أكثر قدرة علي التعامل مع الضغوط.

تشمل التوصيات تناول الطعام الصحي، فقدان الوزن الزائد، وممارسة الرياضة، والإقلاع عن التدخين.

تدريبات الاسترخاء:

يشمل دلك ممارسة التأمل، والنوم لفترة أطول، والحمامات الساخنة، والتدليك.

فهم الذات:

معرفة نقاط قوتك وضعفك، شخصيتك واحتياجاتك ودوافعك، يجعلك أكثر إدراكاً لسبب الضغط النفسي والتعامل معه. لعدم تحميل نفسك ما لا تطيق!

مهارات التأقلم:

أي تغيير الاستجابة للضغوط، وليس الضغوط نفسها. بممارسة أمور مثل: إدارة الوقت، وحل النزاعات، تغيير التوقعات الوظيفية، إعادة تفسير سلوك الآخرين، تخيل أهداف جديدة..

تخفيف العبء:

تقليل ضغط العمل نفسه. تخصيص وقت للراحة، أخذ الإجازات، التوازن بين الحياة والعمل، تجنب العمل الإضافي الزائد عن الحد الطبيعي.

الدعم الاجتماعي:

وجود علاقات تشكل مصدراً للتقدير والتشجيع. سواء في العمل «الزملاء والمشرفين» أو خارجه «العائلة والأصدقاء».

الترفيه عن نفسك:

إيجاد طرق لزيادة المشاعر الإيجابية لتعويض الضغط النفسي.

المكافأة:

تقدير المجهود الوظيفي من قبل المؤسسة ليكون للإجهاد مبرراً.

القيم:

أن يكون للعمل ذاته معنى وقيمة للموظف. فحين يزيد التناقض بين العمل والقيم الذاتية، يزيد الإجهاد.