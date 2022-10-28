د. شريف عرفة يكتب: السعادة الإنتاجية!

أذكر أن تعبير «النجاح في الحياة» لم يكن مألوفاً حين سمعته أول مرة من المتحدث التحفيزي توني روبنز. فالإنسان ينجح في الامتحان أو في إقامة مشروع تجاري، أما اعتبار حياته كلها مشروعاً يجب أن تكلل كل جوانبه بالنجاح، فقد كان أمراً غريباً على مسامعي وقتها.

على عكس الفلسفات الشرقية التي تدعو للرضا والقناعة والتأمل والسكينة، تروج كتب التنمية الذاتية - منذ أواخر القرن الماضي - لفكرة أن الطريق للسعادة هو النجاح، الإنتاجية والعمل وتحقيق الأهداف، نظراً لارتباط هذه الأفكار بقيم الفردية والاقتصاد الرأسمالي.

الكتاب الأميركي الأشهر «العادات السبع للناس الأكثر فعالية» لستيفن كوفي، لا يتحدث عن الرضا والقناعة مثلاً، بل عن تحديد الأولويات والسعي للأهداف والتعاون من أجل تحقيقها بفعالية أكبر.. ولا يتحدث عن الراحة إلا كوسيلة لتجديد الطاقة للعودة للإنتاج مجدداً..

هذا التصور يضع عبئاً ثقيلاً على المرء كلما استيقظ من نومه.. كلنا نعرف هموم العمل والسعي وراء تحقيق «التارجت».. أصبحنا عاجزين عن الاستمتاع بوقت الفراغ، لأن أذهاننا مشغولة بمهمة ما عليهم إنجازها كي لا نخسر لقب الناجحين في الحياة.. ورغم أن الإنتاجية أصبحت معياراً للنجاح، إلا أن التركيز عليها كهدف أوحد يؤدي للإجهاد والإنهاك والاحتراق النفسي.. حسب موقع التوظيف الأميركي «فليكس-جوبز»، فإن ثلاثة أرباع الموظفين الأميركيين عانوا من الاحتراق النفسي، الذي يودي لأمراض جسدية ونفسية كثيرة بفاتورة رعاية صحية ضخمة تلتهم جزء كبيراً من الإنتاج الذي حدث.. لدرجة أن ولايات أميركية جعلت المهدئات تباع تجارياً دون وصفة طبية للتعايش مع ضغوط الحياة المتزايدة!

لا ينبغي الاستسلام لهذا النمط من «السعادة»، فالإنتاجية ليست كل شيء.. والحياة ليست عملاً فقط.. توقف لالتقاط الأنفاس.. لشم الورود على جانبي الطريق أثناء مشيك في وقت فراغك.. وتوقف للحديث مع رفاق الرحلة الذين شغلتك تفاصيلها عنهم.. وجدد العلاقات المهمة التي لم تجد وقتاً لها.. أما اعتبار الحياة سباقاً يتنافس فيه الناس في الإنجاز للحصول على لقب ناجح في الحياة أو راسب فيها، مجرد عبء ثقيل لن يختفي. يغفل عن حقيقة فشل كل هؤلاء الناجحين في جوانب مختلفة في حياتهم، واستمرار فشلهم فيها، والأمثلة على ذلك تفوق الحصر.

البحث عن حياة كاملة أشبه بالسعي وراء السراب، لأن الإحباط ملازم لكل تفاصيل الحياة.. فالنجاح في العلاقات لا يعني خلوها من المنغصات والخلافات.

مقياس نجاحك هو حياتك وظروفك، لأن تفاصيل حياتك تختلف عن حياة ذلك المتحدث التحفيزي. فالحياة ليست سباقاً، لأن لكل واحد منا نقطة بدء مختلفة ومضماراً مختلفاً.