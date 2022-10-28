«نسائية دبي» تحتفي بكبار المواطنين

الاتحاد (دبي)

نظمت جمعية النهضة النسائية ممثلة بالمركز الاجتماعي الصحي، يوم أمس، احتفالية ترفيهية لـ 50 من كبار المواطنين (نساءً ورجالاً)، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، نادي ذخر الاجتماعي، أقيمت في حديقة مشرف الوطنية بدبي، وذلك انطلاقاً من مبدأ المسؤولية المجتمعية والوطنية، بهدف ترسيخ القيم الإنسانية والاجتماعية التي تصب في خدمة الأسرة والتلاحم المجتمعي، والتأكيد على قيمة التقدير بتوقير الكبير.

شاركت فيها عدة جهات، منها هيئة دبي للثقافة والفنون، بلدية دبي، الإدارة العامة للدفاع المدني، ومدرسة الخوانيج للتعليم الأساسي، بحضور ميرزا حسين الصايغ، عضو مجلس الأمناء في هيئة آل مكتوم الخيرية، والدكتورة فاطمة الفلاسي، المدير العام لجمعية النهضة النسائية دبي.وتضمنت الاحتفالية فقرات استعراضية للألعاب الشعبية، وقصائد من عبق الماضي، وفقرة «التومينة» التراثية، وهي عادة من عادات أهل الإمارات تقام لمن ختم القرآن، قدمتها مجموعة من طالبات المدرسة، ومسابقات تراثية ترفيهية لكبار المواطنين، بمرافقة «اليولة» الإماراتية، إلى جانب تقديم جلسة «سَنَع المجالس» لتوصيل رسالة هادفة للناشئة وعرض ثقافتنا الغنية بإعلاء القِيَم والتربية الأخلاقية.