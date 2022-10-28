البرازيل.. ملاذ لاعبي كرة القدم

أبوظبي (الاتحاد)

لا يمكن التفكير بالبرازيل من دون ربطها بكرة القدم، فهي الرياضة الأكثر شعبية في البلاد حيث تنتشر هذه الثقافة في كل منزل. وتُعتبر هذه الرياضة متأصلة في الحياة اليومية وفي ثقافة الناس الذين يحتفلون بالقميص الأصفر الذي يرتديه فريقهم الوطني بكل فخر. ويتجه منتخب البرازيل لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر هذا العام باعتباره الفريق الأعلى تصنيفاً في البطولة وفقاً لأحدث تصنيفات الفيفا.

تمتاز البرازيل بتنوعها الجغرافي وتشمل الوجهات الساحلية الفاخرة والتجارب المخصصة، ما يجعلها مكاناً شهيراً لقضاء العطلات لدى بعض هؤلاء اللاعبين المتميزين. وغالباً ما يرى الناس لاعبي كرة القدم مثل نيمار وفينيسيوس جونيور ودافيد نيريس وغابرييل خيسوس، وهم يقضون عطلاتهم في المدن الرائعة بوطنهم.

نيمار.. مانغاراتيبا

عادةً ما يقضي نيمار، أكبر نجوم البرازيل وأحد لاعبي منتخب باريس سان جيرمان، إجازته مع الأصدقاء والعائلة في مانغاراتيبا، حيث يمتلك منزلاً ضخماً. وتعتبر مانغاراتيبا ميناءً صغيراً في ريو دي جانيرو وجزء من منطقة كوستا فيردي. وتتميز بأجمل المواقع وأكثرها غرابة حيث تلتقي سلسلة جبال سيرا دو مار بالمحيط الأطلسي. وتشمل المناطق التي لا بدّ من زيارتها شاطئ بيشنس بيتش، أحد أجمل الشواطئ في المنطقة المحاطة بالغابات الأصيلة وشلال برايدز فيل ووترفول، وهو مسار لمدة 20 دقيقة داخل متنزه كونهامبيبي. وتُعتبر مانغاراتيبا وجهة استوائية مثالية لعشاق الطبيعة. ويأتي العديد من المشاهير المحليين والدوليين إليها للاستمتاع بأجوائها اللطيفة والهادئة. تقع مانغاراتيبا على بعد حوالي 120 كم من مطار ريو دي جانيرو الدولي.

فينيسيوس جونيور.. ريو دي جانيرو

يعتبر نجم ريال مدريد ولاعب كرة القدم البرازيلي فينيسيوس جونيور مدينة ريو دي جانيرو واحدة من الوجهات المفضلة لديه لقضاء العطلات. وُلد نجم الكرة الشهير ونشأ في هذه المدينة الرائعة وغالباً ما يراه السكان على شواطئها وهو يلعب كرة القدم ويستمتع بالحياة الليلية. وقد شهد سوق العطلات الفاخرة في ريو دي جانيرو نشاطاً هائلاً خلال السنوات الخمس الماضية، لما تتميز به المدينة من طاقة رائعة وتجارب حيوية ومتنوعة تناسب كل مسافر. وتعتبر المدينة موطناً للشواطئ العالمية الشهيرة مثل إيبانيما وكوباكابانا والغابات المطيرة التي تضم مجموعة متنوعة من الحياة البرية النادرة والنباتات الغريبة والتجارب المحلية التي لا تُنسى.

وتشتهر ريو دي جانيرو بكثرة المشاهير فيها، والأضواء وألوان الكرنفال وإيقاعات السامبا والشواطئ الرملية البيضاء التي تمتد لأميال والفيلات الفاخرة التي تجعل من ريو المكان المثالي للمشاهير الذين يرغبون بالابتعاد عن الصخب والاسترخاء على الطريقة البرازيلية.

غابرييل خيسوس.. بورتو دي جالينهاس

بورتو دي جاليناس هي مدينة شاطئية صغيرة تقع في بيرنامبوكو شمال شرقي البرازيل، وتشتهر بشواطئها الرملية البيضاء ومنتجعاتها الفاخرة والمطاعم المطلة على الشاطئ التي تقدم المأكولات المحلية، ما يجعلها الملاذ الاستوائي الأمثل. وغالباً ما يشاهَد فيها نجم أرسنال ولاعب كرة القدم البرازيلي، غابرييل خيسوس وهو يستمتع بإجازته على ساحل بيرنامبوكو. وتعد الشواطئ والمسابح الطبيعية الممتدة على طول 15 كم من الساحل المعالم الرئيسة في هذه الوجهة التي تعتبر الأفضل في البرازيل.

دافيد نيريس.. جيريكواوارا

يسافر دافيد نيريس كامبوس، ظهير الدوري البرتغالي الممتاز في نادي بينفيكا والمنتخب البرازيلي حول العالم خلال عطلاته، لكن تعتبر وجهته المفضلة عندما يكون في وطنه هي جيريكواكوارا في ولاية سيارا. وتُعتبر جيريكواكوارا واحدة من الوجهات العصرية في البرازيل، حيث تتميز بكثبانها الرملية والبحيرات الشاطئية ومانغي سيكو المشتل الطبيعي لفرس البحر. ومن الأماكن الأخرى التي لا بد من زيارتها تاتاجوبا القرية التي ابتلعتها الرمال، وهي منطقة محمية بيئياً وأصبحت حديقة وطنية في عام 2002. وتم إنشاء الحديقة للحفاظ على المنظومة البيئية الساحلية.