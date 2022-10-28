فيلم «ماما» ينافس في «القاهرة السينمائي الدولي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «فيو» Viu، المنصة الرائدة لخدمات بث الفيديو عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، عن اختيار فيلم «ماما» للمخرج ناجي إسماعيل للمنافسة في مسابقة الأفلام القصيرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. ويعتبر هذا الفيلم القصير أحد أحدث الأعمال التي تنتجها المنصة مع مجموعة من المخرجين العرب المستقلين. ويكتسب هذا التعاون السينمائي أهمية استثنائية على مستوى المنطقة، معززاً ريادة «فيو» كأول منصة لمحتوى الفيديو حسب الطلب، تهتم برعاية ودعم المواهب الناشئة، بالتماشي مع رؤيتها الاستشرافية طويلة المدى لتمكين السينما العربية وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي.

4 مبادرات

وتتميز «فيو» بمسيرتها طويلة الأمد في دعم المواهب الشابة على مستوى المنطقة، حيث قامت برعاية 4 مبادرات هادفة لإنتاج الأفلام القصيرة. وكانت المنصة الرائدة، قد أعلنت عن فتح باب تقديم الطلبات للحصول على رعاية إنتاج الأفلام القصيرة في بداية عام 2020، وتلقت ما يزيد عن 50 مشاركة، اختيرت 4 منها لتشكل مجموعة الأفلام التي سيتم إنتاجها عبر «فيو». ويعتبر فيلم «ماما» العمل الإنتاجي الثالث حتى الآن ضمن هذه المجموعة، وأول إنتاج مستقل لمحتوى الفيديو يُدرج في القائمة القصيرة لنيل جائزة سينمائية دولية.

عوامل الإبداع

وقال فتحي عزوز، مدير الإنتاج في «فيو»: من المؤكد أن يتجلى اهتمام «فيو» وحرصها على تطوير المحتوى العربي في تعزيز مسار العمل السينمائي، وتزايد الإنتاجات الأصلية الحصرية على نحو مستمر في المنطقة. ونستشرف مستقبلاً مشرقاً للأعمال الناشئة، التي ستجد طريقاً سهلاً للوصول إلى عالم السينما، نظراً لتميزها بمستوى عال من الإلهام الذي يخاطب قلوب الناس ويساهم في تحفيز عوامل الإبداع والتمكين لديهم، بالإضافة إلى تعزيز قدرات القطاع على نحو واسع النطاق. ويعتبر ترشح فيلم «ماما» للقائمة القصيرة في فئة الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بمثابة خطوة إيجابية تتطلع لمستقبل سينمائي طموح.

وتستمر منصة البث الرائدة في الاستثمار على نحو حيوي ومستمر في مواهب منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وقطاعاتها المستقبلية، عبر مجموعة من المبادرات غير الربحية التي تعتبر بمثابة ركيزة موثوقة ينطلق منها المبدعين لإنتاج أعمال أصلية، عبر توفير الدعم اللازم لضمان تمكينهم من تحقيق تطلعاتهم الهادفة على النحو الأمثل.

وأضاف ناجي إسماعيل، مخرج فيلم «ماما»: تتميز الأفلام القصيرة بأسلوبها الفني المبتكر الذي يحاكي الأعمال السينمائية الروائية التي تتخطى العوامل التجارية والترويجية والدعائية، ما يمنحها مساحات هائلة من القدرات الإبداعية والإبتكارية لتقديم محتوى استثنائي يحاكي التجارب الإنسانية الملهمة. ويسعدني رؤية هذا المستوى من الالتزام الذي تظهر «فيو» والمتمثل في حرصها على تعزيز مكانتها كمنصة موثوقة للأفلام المبتكرة، التي تتألق في ظل روايات سينمائية فريدة.