«ديوالي» يختتم فعالياته اليوم في دبي

دبي (الاتحاد)

يختتم مهرجان الأضواء «ديوالي» فعالياته اليوم، بعد أسبوعين من الاحتفالات التي شهدتها دبي ضمن أجواء من البهجة، حيث استمتع الجميع بالعروض الترفيهية الثقافية الرائعة.

ويقدم الممثل الكوميدي الهندي الشهير «ذاكر خان» مساء اليوم 28 أكتوبر، عرضاً ب «ذا أجيندا» في دبي، ضمن جولة Tathastu العالمية. وفي القرية العالمية سوف تضيء الألعاب النارية المذهلة سماء دبي على إيقاعات الموسيقى، لتكون الختام المثالي ل 4 أيام من المرح.

وقد استمتع الزوار بالسوق المقام في الهواء الطلق «فايبز باي ذا باي»، الذي قدم مجموعة متنوعة من التجارب بما في ذلك عربات الطعام، والأسواق الجديدة المتنوعة، وتجربة مائية ممتعة أداها سيرك «فونتانا»، والذي قدم أول سيرك مائي متنقل في الشرق الأوسط وشمل عروضاً فنية مذهلة ومؤثرات خاصة.

وفي «سيتي سنتر ديرة»، قدمت عروض الاستعراض والطبول، وورشة «بوليوود زومبا»، ومسابقة «رانجولي الرقمية» المشوقة، أما في مركز «برجمان» تم تقديم الاستعراضات الترفيهية الحية وعروض الأزياء و«بازار ديوالي».

ومن منزلهما في قلب غابات المانجروف، انطلق «مدهش» وصديقته «دانة»، للاحتفال بمهرجان الأضواء «ديوالي» في دبي، وكانت محطتهما الأولى في «فستيفال بلازا» جبل علي، حيث انضما إلى الاحتفالات في يوم مليء بالمرح، وأمضى الثنائي وقتاً رائعاً في تفقد المنتجات في سوق «ديوالي»، وأعجبا بالملابس المزخرفة والإكسسوارات الملونة، كما حضرا العروض الثقافية الرائعة، وشاركا في ورش «ديوالي» الممتعة.

كما قدم «دبي فستيفال سيتي مول» عروض الليزر والألعاب النارية والمياه الراقصة في إطار عرض «تخيل» الذي حطم الأرقام القياسية.

وفي حفل «كوك ستوديو ماجيك»، استمتع الجمهور بعروض موسيقية رائعة قدمها «أنوباف سينغ باسي»، إلى جانب عرض استاند أب كوميدي Well Done Officer، من Colors Laughter Night.

وجعلت مدينة «إكسبو دبي» من احتفالات «ديوالي» ذكرى لا تُنسى عند قبة الوصل، أكبر سطح عرض بزاوية 360 درجة في العالم، حيث أضاءت بعرض مستوحى من «ديوالي»، وانعقدت ورش ممتعة للأطفال في جناحي الاستدامة والتنقل.