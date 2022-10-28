«بلاك بينك» تحيي حفلاً في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد «بلاك بينك»، أول فرقة موسيقى البوب الكورية النسائية، لإحياء أول حفل موسيقي لها في الإمارات يوم 28 يناير المقبل، على مسرح «حديقة الاتحاد» في جزيرة ياس بأبوظبي في إطار جولتها العالمية.

وتقدم الفرقة المكونة من 4 مغنيات باقة من أشهر أغنياتها، بينها «آيس كريم» و«هاو يو فيل» و«ددو دو ددو»، لتتيح للجمهور الاستمتاع بحفل استثنائي ومميز.

وتأتي هذا الحفل الموسيقي ضمن جولة الفرقة العالمية بعنوان «بورن بينك»، احتفالاً بإطلاق ألبومها الموسيقي الأخير، الذي يتضمن مجموعة من الأغنيات التي لاقت انتشاراً كبيراً، منها: «بينك فينوم» و«شت داون» و«ريدي فور لوف». وكان الألبوم تصدّر تصنيف «سيركل العالمي» بمبيعات بلغت 2.2 مليون نسخة في أقل من يومين.

وقال جيمس كريفن، رئيس «لايف نيشن» في منطقة الشرق الأوسط، الجهة المنظمة للحفل: ازدادت شعبية موسيقى البوب الكورية بشكل كبير في الأعوام الأخيرة، وتُعد فرقة «بلاك بينك» في مقدمة الفرق التي تؤدي هذا النمط الموسيقي المميز وأكثرها شهرةً على مستوى العالم. ويسرنا استضافة الفرقة الموهوبة للمرة الأولى في الإمارات، لنمنح المعجبين فرصةً لا تفوّت للاستمتاع بعرضٍ موسيقي رائع.

يضم أرشيف «بلاك بينك» 5 مقاطع فيديو موسيقية حصدت كل منها أكثر من مليار مشاهدة على «يوتيوب». وتمثل الفرقة ظاهرةً شعبيةً ساهمت في نشر موسيقى البوب الكورية في أنحاء العالم، وتتألف من: «جيسو» و«جيني» و«روزي» و«ليزا»، اللاتي يشكلن مجموعةً من ألمع المواهب في مجال موسيقى الاستعراضية الإلكترونية وموسيقى البوب والهيب هوب.

وقدمت «بلاك بينك» منذ تأسيسها عام 2016، عروضاً عالميةً شهدت إقبالاً غير مسبوق، مع نفاد التذاكر في العديد منها، كما نالت لقب أكبر فرقة نسائية عالمية، ما ساهم في انتشار فن البوب الكوري في العالم.