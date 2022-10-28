الأحد 30 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«بلاك بينك» تحيي حفلاً في أبوظبي

«بلاك بينك» تحيي حفلاً في أبوظبي
28 أكتوبر 2022 13:00

أبوظبي (الاتحاد)
تستعد «بلاك بينك»، أول فرقة موسيقى البوب الكورية النسائية، لإحياء أول حفل موسيقي لها في الإمارات يوم 28 يناير المقبل، على مسرح «حديقة الاتحاد» في جزيرة ياس بأبوظبي في إطار جولتها العالمية.

وتقدم الفرقة المكونة من 4 مغنيات باقة من أشهر أغنياتها، بينها «آيس كريم» و«هاو يو فيل» و«ددو دو ددو»، لتتيح للجمهور الاستمتاع بحفل استثنائي ومميز.

وتأتي هذا الحفل الموسيقي ضمن جولة الفرقة العالمية بعنوان «بورن بينك»، احتفالاً بإطلاق ألبومها الموسيقي الأخير، الذي يتضمن مجموعة من الأغنيات التي لاقت انتشاراً كبيراً، منها: «بينك فينوم» و«شت داون» و«ريدي فور لوف». وكان الألبوم تصدّر تصنيف «سيركل العالمي» بمبيعات بلغت 2.2 مليون نسخة في أقل من يومين.

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد يفتتح بطولة العالم للجو جيتسو في أبوظبي
«دورية السعادة» تعزز الوعي المروري لجماهير «السوبر المصري»

وقال جيمس كريفن، رئيس «لايف نيشن» في منطقة الشرق الأوسط، الجهة المنظمة للحفل: ازدادت شعبية موسيقى البوب الكورية بشكل كبير في الأعوام الأخيرة، وتُعد فرقة «بلاك بينك» في مقدمة الفرق التي تؤدي هذا النمط الموسيقي المميز وأكثرها شهرةً على مستوى العالم. ويسرنا استضافة الفرقة الموهوبة للمرة الأولى في الإمارات، لنمنح المعجبين فرصةً لا تفوّت للاستمتاع بعرضٍ موسيقي رائع.

يضم أرشيف «بلاك بينك» 5 مقاطع فيديو موسيقية حصدت كل منها أكثر من مليار مشاهدة على «يوتيوب». وتمثل الفرقة ظاهرةً شعبيةً ساهمت في نشر موسيقى البوب الكورية في أنحاء العالم، وتتألف من: «جيسو» و«جيني» و«روزي» و«ليزا»، اللاتي يشكلن مجموعةً من ألمع المواهب في مجال موسيقى الاستعراضية الإلكترونية وموسيقى البوب والهيب هوب.
وقدمت «بلاك بينك» منذ تأسيسها عام 2016، عروضاً عالميةً شهدت إقبالاً غير مسبوق، مع نفاد التذاكر في العديد منها، كما نالت لقب أكبر فرقة نسائية عالمية، ما ساهم في انتشار فن البوب الكوري في العالم.

 

 

 

 

أبوظبي
كوريا
جزيرة ياس
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
الشارقة تحتفي بالتراث النوبي
دنيا
الشارقة تحتفي بالتراث النوبي
30 أكتوبر 2022
صالون «5 نجوم» للحيوانات الأليفة
دنيا
صالون «5 نجوم» للحيوانات الأليفة
اليوم 23:54
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو
عربي ودولي
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو
اليوم 23:47
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل وإصابة العشرات في انفجار صهريج للوقود شرقي بغداد
اليوم 23:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©