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رحيل الأديب المصري بهاء طاهر صاحب "واحة الغروب"

رحيل الأديب المصري بهاء طاهر صاحب "واحة الغروب"
28 أكتوبر 2022 09:59

توفي الروائي والأديب المصري بهاء طاهر مساء الخميس عن عمر 87 عاما قام خلالها بتأليف عدد من الروايات.

ومن أبرز رويات الأديب الراحل "واحة الغروب" التي حصلت على جائزة الرواية العربية العالمية "البوكر" في العام 2008.

كما قام بتأليف روايات "أبناء رفاعة" و"خالتي صفية والدير"، و"شرق النخيل" و"قالت ضحى" و"الحب في المنفى"وغيرها من الروايات.

كما كتب الأديب بهاء الطاهر المجموعة القصصية "بالأمس حلمت بك". 

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