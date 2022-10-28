5 إشارات تنذر بإصابتك بالسرطان.. لا تتجاهلها

يعد رصد السرطان مبكرا أحد أكثر الطرق فعالية لتحسين فرص البقاء على قيد الحياة. لكن بعض أنواع المرض يصعب اكتشافها، حيث لا يمكن ملاحظة الأعراض حتى فوات الأوان.

فنادرا ما يُكتشف سرطان البنكرياس في مراحله المبكرة، عندما يكون أكثر قابلية للشفاء، وهذا لأنه غالبا ما لا يظهِر أعراضا إلا بعد أن ينتشر المرض إلى أعضاء أخرى.



وبحلول الوقت الذي تظهر فيه الأعراض، ويتم التشخيص الطبي، يميل السرطان إلى أن يكون متقدما جدا، ويمكن فقط لثمانية من كل 100 شخص الخضوع لعملية جراحية لإزالة البنكرياس - ما يمنحهم أفضل فرصة للشفاء.

ووفقاً لـ RT، كشف الدكتور جيري كوبيس، من مرفق علاج السرطان بمركز العلاج بالبروتون في براغ، جمهورية التشيك، عن بعض العلامات الدقيقة للمرض في المراحل المبكرة، والتي يمكن أن تدق ناقوس الخطر بأن شيئا ما ليس على ما يرام.

1. فقدان الشهية

وأوضح الدكتور جيري أن "فقدان الشهية أمر شائع في المراحل المبكرة للمرض".

ويمكن أن يحدث هذا بسبب الضغط من جانب كيس البنكرياس أو ورم في المعدة يسبب انسدادا في الجهاز الهضمي.

2. فقدان الوزن غير المبرر

وقال الخبير إن فقدان الوزن شائع أيضا خلال المراحل المبكرة من سرطان البنكرياس.

ويميل هذا إلى أن يكون عارضا طبيعيا للعديد من أنواع السرطان حيث يستهلك المرض طاقة الجسم.

3. ارتفاع في درجة الحرارة

تعد الحمى من الأعراض النادرة للمرض، والتي تحدث عندما يتسبب الورم في حدوث عدوى.

4. التعب

قال الدكتور جيري: "يعاني الكثير من المصابين بسرطان البنكرياس من التعب في مرحلة ما".

ويمكن أن يسبب السرطان نفسه التعب، على الرغم من أن الخبراء ما زالوا لا يفهمون تماما كيف أو لماذا يحدث هذا.

5. اليرقان

وقال الدكتور جيري: "من المهم أن نلاحظ أن العديد من أعراض سرطان البنكرياس يمكن أن تكون ناجمة أيضا عن أمراض أخرى أقل خطورة، لذلك إذا كنت تشك في أن هناك شيئا خاطئا، فعليك مراجعة طبيبك على الفور".

وتابع: "وجود هذه الأعراض لا يعني بالضرورة أنك مصاب بسرطان البنكرياس، ولكن يمكن علاج المرض بشكل أفضل إذا تم اكتشافه مبكرا بما فيه الكفاية، لذلك من الضروري أن تكون على دراية بها".

ووفقا لجمعية Pancreatic Cancer UK الخيرية، فإن معدل البقاء على قيد الحياة إثر بدء هذا المرض مدة خمس سنوات هو أقل من 5% - ولديه أسوأ معدل بقاء لأي من أنواع السرطان الـ 21 الأكثر شيوعا.

يقع البنكرياس خلف المعدة مباشرة، وهو بحجم اليد تقريبا ويخلق الإنزيمات اللازمة لتفكيك السكريات والدهون والنشويات في أثناء عملية الهضم.