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هل باستطاعة القطط فهم كلام البشر.. دراسة تكشف

هل باستطاعة القطط فهم كلام البشر.. دراسة تكشف
28 أكتوبر 2022 00:55

سبق أن أثبت علماء أن القطط "تشعر بعاطفة حقيقية تجاه البشر، وتعرف كيفية توصيل احتياجاتها إليهم، بل يمكنها أيضا أن تأخذ سمات شخصية الإنسان"، فقد كشفت دراسة جديدة خاصية أخرى فريدة تتمتع بها، وهي قدرتها على معرفة، فقط من خلال الاستماع، ما إذا كان البشر الذين يهتمون بأمرهم يتحدثون معهم أو إلى بشر آخرين.
 
وفي بحث نُشر في دورية Animal Cognition، درس باحثون من جامعة "باريس نانتير" كيف استجابت 16 قطة مستأنسة لسماع صوت ملاكهم من البشر، المُسجل مسبقا، عندما كان المالك المعني يتحدث إليهم مباشرة.

ثم قارن الباحثون ذلك بردود فعل القطط على التسجيلات المسبقة لأصحابها وهم يتحدثون إلى إنسان آخر، ووجدوا أن القطط تميل إلى التصرف بشكل مختلف في الموقفين.

ومن المثير للاهتمام، أنه في حين أن 10 من أصل 16 قطط أبدت اهتماما منخفضا عندما نادى شخص غريب باسمها، فقد تفاعلوا باهتمام عندما كان الصوت الذي يتحدث إليهم هو صوت "إنسانهم".

وأظهرت 8 من تلك القطط فقدان الاهتمام عندما سمعوا حديث صاحبهم البشري وهو يتحدث مع إنسان آخر، لكنهم اهتموا مرة أخرى عندما تحدث مالكهم إليهم.

المصدر: وكالات
القطط الشامية
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