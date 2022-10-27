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مصانع في الفضاء !

مصانع في الفضاء !
28 أكتوبر 2022 02:24

باريس (أ ف ب) 

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تستعد شركة «سبايس كارجو أنليميتد» الأوروبية الناشئة لتصنيع مركبة ستشكّل مصنعاً فضائياً بحلول عام 2025، ضمن هدف يتمثل في تصنيع منتجات في الفضاء تستفيد من انعدام الجاذبية.
وعهدت «سبايس كارجو أنليميتد» بتصنيع المركبة المستقلة التي لا تستلزم وجود رائد فضاء فيها، إلى شركة «تاليس ألينيا سبايس» المتخصصة في الوحدات المضغوطة.
وهذه المركبة الفضائية التي لا يتخطى وزنها ثلاثة أطنان ستكون قابلة لإعادة الاستخدام عشرين مرة، وستبقى في مدار منخفض على ارتفاع بضع مئات من الكيلومترات من شهرين إلى ثلاثة أشهر خلال كل مهمة فضائية.

الفضاء
صناعة الفضاء
المركبات الفضائية
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