حليمة الصريدي.. مدربة دولية

أبوظبي (الاتحاد)

حليمة الصريدي، شخصية طموحة، لا تعرف الكلل أو الملل، رسمت قصة نجاحها في الكثير من المجالات، حاصلة على بكالوريوس في تدريس اللغة الإنجليزية، نالت ماجستير الإدارة في الابتكار بدرجة امتياز من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، صانعة محتوى معتمدة من المؤسسة الاتحادية للشباب، أصغر إماراتية معتمدة من فريق جون ماكسويل للقيادة، خريجة برنامج «فارس المحتوى» من أكاديمية الإعلام الجديد الدفعة الثانية، منتسبة في برنامج رأس الخيمة للقيادات التنفيذية والتدريب عام 2022.

استطاعت حليمة الصريدي أن تثبت قدراتها ومهاراتها في كل محفل تشارك فيه، وقالت: «حبي لتطوير نفسي ساعد في الانضمام لبرنامج (سند)، وهو برنامج قيادي على مستوى كليات التقنية العليا لتأهيل وإعداد الشباب لسوق العمل، وإتاحة الفرص لهم للعمل لمدة 6 شهور في الحرم الجامعي كموظفين رسميين يتقيدون بمهام ومسؤوليات العمل، وكنت من الطالبات اللاتي شاركن في البرنامج من خريجات الدفعة الأولى، وتلقيت تدريباً لمدة 6 أشهر حتى أثبت كفاءتي، وكنت جديرة بالحصول على عمل رسمي في كليات التقنية العليا، وما زلت حتى الآن مستمرة في العمل».

مرشد أكاديمي

باعتبارها أصغر مشاركة ضمن فريق «جون ماكسويل للقيادة والتدريب»، قالت: «هو فريق متخصص في تدريب وتطوير الأفراد، وله شهرة عالمية، وقد حصلت على دراسة مكثفة أونلاين لمدة عام، ثم سافرت إلى ولاية فلوريدا الأميركية لمدة 10 أيام، وتشرفت بالتدريب الفعلي تحت قيادة المدرب المعتمد جون ماكسويل في مجالات عدة، منها القيادة وتطوير الذات، التحدث، وجلسات استشارية لتطوير الأفراد في المجتمع، حتى حصلت على شهادة معتمدة وأصبحت مؤهلة مدربةً لشرح كتب القيادة الخاصة بـ»جون ماكسويل» على مستوى العالم».

وأضافت: «حصلت على شهادة مدربة دولية معتمدة من الأكاديمية البريطانية للتدريب تؤهلني لممارسة التدريب بشكل رسمي في الإمارات، مثل برامج القيادة وتطوير الذات، وأيضاً حصلت على شهادة معتمدة كـ»مرشد أكاديمي» معتمد من الولايات المتحدة تؤهلني أن يصبح لي دور فعال في معالجة مشاكل الطلاب الأكاديمية والشخصية، حيث أقدم لهم التوجيه والنصح في اختيار التخصص الدراسي المناسب لميولهم ورغباتهم، لما أمتلكه من مهارة في الاستماع والتوجيه وتقديم الاستشارة».

منحة تعليمية

استطاعت الصريدي أن تلتحق ببرنامج منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي، وهي فرصة فريدة لمجموعة مختارة من طلبة الجامعات الموهوبين للمشاركة في برنامج دراسي تم تصميمه بشكل خاص، ليشمل مساقات دراسية ومحاضرات وتجارب قيادية وفرصاً لبناء العلاقات المهنية، ومنحاً دراسية لاستكمال الدراسات العليا. ويقبل البرنامج الطلبة الأكثر تميزاً في الجامعات الحكومية الثلاث: جامعة الإمارات العربية المتحدة، كليات التقنية العليا، وجامعة زايد، وصُمم هذا البرنامج باستشارة مجلس أبوظبي للتعليم والجامعات والكليات الوطنية بدولة الإمارات، وجامعة نيويورك أبوظبي. وتشير حليمة الصريدي إلى أنها وبكل فخر نالت جائزة «أفضل موظفة مبتكرة» على مستوى كليات التقنية العليا بالفجيرة، نتيجة تقديم برامج عدة مبتكرة أهلتها للحصول على الجائزة.

تطوع وتدريب

حصلت حليمة الصريدي على أعلى عدد ساعات تطوعية على مستوى كليات التقنية العليا بالفجيرة، وحققت 100 ساعة تدريبية، بهدف زيادة معرفتها وقدراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي، القيادة، الابتكار، التفكير الإبداعي واستشراف المستقبل.