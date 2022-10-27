Black Adam.. صراع الخير والشر

أبوظبي (الاتحاد)

أن تكون بطلاً حقيقياً، عليك أن تسعى لمساعدة الناس، وأن تكسب ثقتهم وحبهم، وأن تكون شجاعاً وعادلاً ومثالاً يحتذى به. إنها رسالة فيلم Black Adam المقتبس من القصص المصورة «دي سي كومكس»، والذي يروي قصة منشأ بطل خارق جديد يعيش صراعاً نفسياً بين الخير والشر.

الفيلم الذي يُعرض حالياً في السينما المحلية، وتربع على عرش الإيرادات، يشارك في بطولته دوين جونسون، نوح سنتينيو، ألديس هودج، سارة شاهي وبيرس بروسنان، من تأليف آدم سزكاييل، وإخراج جومي كوليت سيرا.

غضب عارم

يجسد دواين جونسون الشهير بـ «ذا روك» دور بطل خارق من العصور القديمة يظهر في العصر الحالي بغضب عارم، جراء وفاة زوجته وابنه سابقاً من قبل حاكم بلدته الذي سيطر على أهل مدينته بالكامل، لكي يبحثوا له تحت الجبال عن مادة إشعاعية إذا وُضعت في تاج معين، تمنحه لحظة ارتدائه قوى خارقة يسيطر بها على العالم، وحينما عثر أحد الأشخاص على هذه المادة الإشعاعية، أخذها ابنه الشجاع وحاول الهرب بها، لكن أتباع الحاكم أمسكوا به وأمر بقتله، فاختفى الابن بشكل مفاجئ، ليأمر الحاكم بقتل والده ووالدته.

بطل جديد

سرد الأحداث طبيعي في الفيلم، خصوصاً أن Black Adam بطلاً جديداً، لا أحد يعرف عنه شيئاً، إلا من يقرأون قصص الـ «دي سي»، فاستمر المخرج بتعريف المشاهد على كيفية حصوله على هذه القوى الخارقة، حيث ظهر الابن بعدما اختير من أصحاب القوى الـ 5 «شازام» ليكون بطلاً حقيقياً. واختار الابن والده ليكمل المسيرة ويكون البطل، فأخبره بقول كلمة «شازام» لتنتقل القوى الخارقة للأب، ويتوفى الابن على الفور، ليذهب الأب الذي تحول إلى Black Adam للانتقام من الحاكم، ويحدث دماراً شاملاً لمدينته، ما دفع بـ أصحاب القوى الـ 5 إلى حبسه لأنه يمثل خطراً على البشرية.

ظل الأشرار يسعون للحصول على التاج للسيطرة به على العالم، وقد فازت به امرأة وابنها، وحين وصل إليها هؤلاء الأشخاص في أحد الكهوف، قرأت تعويذة مكتوبة على الأرض، فكت أسر السجين Black Adam، لينقذها من الموت، ويبدأ كعادته في التدمير.

شخصية فولاذية

نجح جونسون بجعل شخصية Black Adam فولاذية ومليئة بالترهيب كما في القصص المصورة، مع كثير من العنف، وهنا تدخل أعضاء «جمعية العدالة»، وهم «هوك مان» الذي لعب دوره آلديس هودج، و«دكتور فيت» الذي قدمه بيرس بروسنان بأداء مميز، و«آتوم سماشر»، و«سايكلون»، حيث عملوا جميعاً على مواجهته لإيقاف أساليبه المدمرة ضمن مشاهد مليئة بالأكشن.

جمعية العدالة

ومع محاولات فريق «جمعية العدالة» والمرأة وابنها اللذين أصبحا صديقين لـ Black Adam في جعله أكثر إنسانية وأن يكون بطلاً حقيقياً يطوع قواه الخارقة في مساعدة الناس، بدأ في تغيير نفسه ونسيان ما حدث لعائلته في الماضي، وإنقاذ البشرية من الدمار، خصوصاً بعدما وصل الأشرار إلى التاج المدمر.