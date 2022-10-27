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ما جديد حسين فهمي؟

حسين فهمي
28 أكتوبر 2022 02:24

علي عبد الرحمن (القاهرة)

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يخوض الممثل حسين فهمي أولى تجاربه الدرامية على المنصات الرقمية، في مسلسل «عودة البارون»، ويجسد شخصية رجل أعمال يعود لوطنه بعد 30 عاماً، ويقرر افتتاح فندقه المهمل. تدور أحداث العمل في إطار التشويق عبر 15 حلقة، حول شخصيات تعيش في هواجس الماضي، تأليف وإخراج سامر خضر، ويشارك فيه خالد سليم وميس حمدان.
وينتظر فهمي عرض مسلسل «السر» بعد تأجيل 4 سنوات، وتدور أحداثه حول محامية تكتشف سراً عن رجل أعمال، تأليف حسام موسى وإخراج محمد حمدي، ويشارك فيه نضال الشافعي ومايا نصري. وانتهى حسين من تصوير مشاهده في فيلم «يحيى»، ويجسد شخصية زوج على خلاف مع زوجته، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، ويشارك فيه محمود حميدة وشيرين رضا.

حسين فهمي
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