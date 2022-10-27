راؤول وأليكس يقدمان أمسية موسيقية في «جامعة نيويورك أبوظبي»
راؤول ميدون
27 أكتوبر 2022 15:52
أبوظبي (الاتحاد) يستضيف مركز الفنون في «جامعة نيويورك أبوظبي»، المغنيين ومؤلفي الأغاني والعازفين الشهيرين أليكس كوبا وراؤول ميدون، يوم الخميس 7 نوفمبر، في أمسية موسيقية مميزة على مسرح «إيست بلازا».
ويأتي هذا التعاون الأول من نوعه في الإمارات في إطار الفعاليات التي تقيمها أبوظبي احتفاء باختيارها «مدينة الموسيقى»، ويتضمن إقامة حفل منفرد لكل فنان، يتبعه عرض ثنائي مميز في أمسية فريدة من موسيقى السول والجاز والبوب اللاتيني، ويشمل البرنامج عرض افتتاحي مع «فافا»، إحدى أهم الأسماء الموسيقية في الإمارات. وقال بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون بـ «جامعة نيويورك أبوظبي»: تؤكد الفعالية الرائعة على مدى عمق المهارات الفنية في تقديم أفضل العروض في شتى أنواعها، إذ تستقطب نخبة من المغنيين والعازفين لتقديم حفل موسيقي متميز.
وأضاف: «يواصل مركز الفنون في «جامعة نيويورك أبوظبي» التزامه باحتضان ودعم المنظومة الموسيقية المحلية، في إطار احتفائه باختيار أبوظبي مدينة الموسيقى. ويتمثل هذا الالتزام اليوم بإقامة الحفل الموسيقي الرائع، إلى جانب ورشة العمل التدريبية التي تمنح المغنيين وكاتبي الأغاني المحليين فرصة التعرف على التجارب الملهمة لأشهر الأسماء في عالم الفن. يتميز راؤول ميدون، المغني ومؤلف الأغاني المعاصر والحاصل على ترشيح لجائزة «جرامي»، بعزفه على الجيتار الصوتي بأسلوبٍ مبتكر يجمع بين موسيقى البوب والجاز والسول والكومبيا والفلامنكو، إلى جانب أدائه الهادئ في الغناء ومؤلفاته المبدعة التي حظيت بشعبيةٍ واهتمامٍ كبيرين.
وعانى ميدون من العمى منذ ولادته، لكنه تحدى الإعاقة، واشتهر بصوته العذب وعزفه الإيقاعي على الجيتار، واكتسب شعبية كبيرة بين جماهير الجاز والبوب بفضل أسلوبه الرقيق، وتألق ميدون في الإمارات سابقاً عندما شارك في حفل الفنانة ماريا كيري بمهرجان «دبي الدولي للجاز». أليكس كوبا، الفائز بجائزة «جرامي» عام 2022 عن أفضل ألبوم بوب لاتيني، تمتاز ألحانه بعذوبتها ومقاطع البوب سول الفريدة، ونغمات الجيتار المتكررة التي تكسر النمطية المسيطرة على مشهد الموسيقى اللاتينية بشكلٍ عام.
وتمحور تطور أليكس الموسيقي لسنواتٍ حول البحث عن البساطة في جوهر الموسيقى الكوبية، بما في ذلك تفكيك التركيبات الموسيقية المعقدة ودمجها مع موسيقى أميركا الشمالية، واعتماد البساطة في تلحين موسيقى البوب، والاستفادة من التقاليد الشعبية الكوبية كمصدر للإلهام.
وتفتتح الفنانة فافا، المقيمة في أبوظبي الأمسية الموسيقية، وتشتهر بصوتها القوي وأسلوبها الغنائي الفريد من نوعه، وتتناول كلمات أغنياتها مواضيع الصحة النفسية والهوية، حيث تستلهم إبداعاتها من فنانات، مثل إيتا جيمس وويتني هيوستن وإيمي واينهاوس. ويستضيف مركز الفنون ورشة عمل تفاعلية للفنانين أليكس وراؤول، حول تنفيذ الأغاني والمشاركة في تأليفها، يوم الأربعاء 2 نوفمبر، وتتيح الورشة للمشاركين من جميع المستويات فرصة مميزة لتطوير أسلوبهم الخاص في تأليف الأغاني بالاعتماد على تقنيات خاصة للتلحين وكتابة الكلمات وابتكار قصص مميزة.