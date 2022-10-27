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«ياس ووتروورلد أبوظبي» تستضيف «بانديتس بوو»..السبت

«ياس ووتروورلد أبوظبي» تستضيف «بانديتس بوو»..السبت
27 أكتوبر 2022 15:20

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «ياس ووتروورلد أبوظبي» على جزيرة ياس، عن استضافتها لفعالية «بانديتس بوو» يوم السبت 29 أكتوبر من الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 7:00 مساءً، والتي ستتألق خلالها مدينة الألعاب المائية بأجمل التصاميم والديكورات المستوحاة من أجواء الموسم.

وسيتمكن الضيوف من مختلف الأعمار بالاستمتاع بالتجارب الحماسية ضمن فقرات وأنشطة ترفيهية متنوعة بداية من موسيقى الساكسفون الحية والطبول المضاءة بمصابيح LED وجولات «تريك أور تريت» لجمع الحلوى وموسيقى الدي جي، وصولاً إلى التجارب المائية الفريدة مع أكثر من 45 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً.وتقام فعالية «تريك أور تريت» لجمع الحلوى من أكواخ الواحة بتصاميمها الفريدة المستوحاة من أجواء المناسبة، بالإضافة إلى مشاهدة شخصيات «ياس ووتروورلد أبوظبي» المحببة التي ستتألق بأجمل الأزياء التنكرية والتقاط الصور التذكارية معها في تجربة ستضفي المزيد من البهجة والمرح على هذه الأمسية.

وتواصل كل من «عالم فيراري أبوظبي»، و«ياس ووتروورلد أبوظبي»، و«عالم وارنر براذرز أبوظبي»، و«كلايم أبوظبي»، التي تبعد عن بعضها البعض مسافة دقائق قليلة، اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان توفير تجارب ترفيهية آمنة للجميع، حيث يتعين الدخول باستخدام نظام «المرور الأخضر» عبر تطبيق «الحصن الإماراتي».

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