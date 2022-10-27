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دنيا

نظام غذائي يشكل "كلمة السر" في الوقاية من السكري

صورة موضوعية
27 أكتوبر 2022 15:15

توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، يساعد في الوقاية من مرض السكري (2)، ويخفض نسبة السكر في الدم للأشخاص المصابين بداء السكري وأولئك المعرضين للإصابة بالمرض.
 
ووفق الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة "تولين" بولاية لويزيانا الأميركية، ونشرت نتائجها في مجلة "غاما نيتورك أوبن"، فإن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات تقلل الهيموغلوبين السكري A1C، والذي يعتبر مؤشرا لمستويات السكر في الدم لدى المصابين بالسكري من النوع 2.

وشملت الدراسة مشاركين تراوحت أعمارهم بين 40 و70 عاما، تراوحت نسبة السكر في الدم لديهم بين مستويات ما قبل الإصابة بالمرض، وتلك المثالية لظهور الداء، علما بأن الجميع لم يتناول أي دواء للسكري. وفق سكاي نيوز.

وأعطي فريق أغذية تحتوي أقل من 40 غراما من الكربوهيدرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وأقل من 60 غراما للأشهر التالية من 3 أشهر وحتى 6.

وقارن الباحثون فحوصات المجموعتين، الأولى وهي التي تتناول نظاما غذائيا منخفض الكربوهيدرات، والأخرى التي استمرت في نظامهما الغذائي العادي، ووجدوا انخفاضا في الهيموغلوبين السكري A1C بالنسبة للمجموعة الأولى.

  
كذلك وجد العلماء أن الأشخاص في مجموعة النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات فقدوا الوزن أيضا، علما بأن الدهون مثلت ما يقرب من نصف السعرات الحرارية التي يتناولها الأشخاص في المجموعة منخفضة الكربوهيدرات، لكن الدهون كانت في الغالب دهونا صحية أحادية غير مشبعة ومتعددة غير مشبعة موجودة في أطعمة مثل زيت الزيتون والمكسرات.

وتوصي الإرشادات الغذائية أن ما بين 20 إلى 57 غراما، من الكربوهيدرات التي توفر 80 إلى 240 سعرة حرارية يوميا، يعد أمرا نموذجيا في النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات.

 



 

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المصدر: وكالات
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