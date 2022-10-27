«نخلة جميرا».. وجهة «تحدّي دبي للياقة»

أبوظبي (الاتحاد) تستضيف «نخلة جميرا» على مدار 30 يوماً، مجموعة واسعة من الأنشطة الرياضية تزامناً مع مشاركتها في «تحدّي دبي للياقة».
وسوف تشهد مواقع متفرّقة في الجزيرة العديد من دروس البادل والتمدد وتمارين اليوجا مع الكلاب والجري العائلي والكيك بوكسينج.
وتلتزم «نخيل» بمفهوم «نبني لينعم الناس بالرخاء» الذي يركز على تحقيق رفاهية وجودة أنماط حياة المواطنين والمقيمين والزوار، ويأتي توفير أنشطة رياضية رائعة تركز على الصحة والعافية خلال «تحدّي دبي للياقة» فضلاً عن المبادرات المجتمعية على مدار العام مثل مبادرة «عِش بصحة مع نخيل».
وينضم مشروع «نخلة جميرا» إلى احتفال دبي السنوي باللياقة والصحة مع برامج حافلة بالأنشطة لخوض تحديات بدنية جديدة، وذلك اعتباراً من 29 أكتوبر الجاري وحتى 27 نوفمبر المقبل.
كتابة التاريخ وستتعاون «نخلة جميرا» مع «تاتش»، وكالة مواهب شاملة تمثّل الخبراء والرياديين في عدة قطاعات، بتاريخ 19 نوفمبر، في محاولة لتحطيم رقم قياسي جديد في أول بطولة للسباحة المفتوحة حول الجزيرة. وستُجرى هذه البطولة التاريخية بمشاركة اللاعب الرياضي الشهير في «الكروس فيت» أليكس ميلينجتون الذي شارك سابقاً في بطولة الألعاب الحكومية الإماراتية عامي 2020 و2021، إلى جانب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي. وسيتولّى أليكس بدءاً من بزوغ أشعة الشمس، مهمة السباحة حول هلال «نخلة جميرا» وفي المياه المفتوحة للخليج العربي من ضفة إلى ضفة أخرى من الجزيرة.
تمارين رياضية وتدعو «نخلة جميرا» عشاق درّاجات التمارين الرياضية الثابتة ليشكلوا جزءاً من أكبر حلقة تمارين رياضية ستُقام في الجزيرة في 29 أكتوبر الساعة 8:00 صباحاً. وسوف تقود منال رستم، العدّاءة الشهيرة وأول امرأة مصرية تتسلق جبل إيفريست، حلقة التمارين في «ذا نيكست ليڤل» حيث سيتم بثّها مباشرة في «بالم ويست بيتش» و«جولدن مايل غاليريا».
وستتحول أجزاء من «بالم ويست بيتش» و«جولدن مايل غاليريا» بالتعاون مع «فيتنس فيرست»، إلى صالة ألعاب رياضية في الهواء الطلق مع مجموعة من محطات التمرين، والتي تتضمن معدات التدريبات الفردية، والمساحات المخصصة للجلسات الجماعية والفصول الدراسية مثل الملاكمة، والتمارين الوظيفية، والتمدد، والمزيد.
وسيوجه المدربون من «توب سترتشينج» المشاركين للتركيز على أجسامهم وعقولهم وصحتهم من خلال تمارين التمدد التي تعمل على استرخاء العضلات وتقويتها وتناغمها، وذلك في 12 نوفمبر من الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 6:00 مساءً.
وبإمكان العائلات خوض تجربة «تحدّي دبي للياقة» مع مجموعة من الأنشطة مع الأطفال في 26 نوفمبر من الساعة 4:00 عصراً حتى الساعة 6:00 مساءً. ويمكن للصغار إطلاق العنان لطاقتهم غير المحدودة في الجمباز والملاكمة والتمارين الرياضية، التي ينظمها «نادي ليتل تشامبينز فيتنس كلوب»، ويمكن للوالدين التسجيل في دروس اليوجا المريحة مع أطفالهم الصغار بقيادة «يوجا لا في».