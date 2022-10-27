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تحريك محطة الفضاء الدولية من موقعها لتجنب "حطام"

محطة الفضاء الدولية
27 أكتوبر 2022 08:21

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) أن محطة الفضاء الدولية تحركت من موقعها، الإثنين، لتجنب حطام قمر اصطناعي روسي يقترب منها.
 
وقالت "ناسا" إن محركات الدفع المرتبطة بالمحطة عملت لمدة تزيد على 5 دقائق، الإثنين، لتحريك المحطة في "مناورة" لتجنب حطام القمر الروسي "كوزموس 1408".

وأوضحت أنه "لم يكن هناك تأثير على عمليات محطة الفضاء الدولية".

ومن دون المناورة، كان من المتوقع أن يقترب الحطام بمسافة حوالي 5 كيلومترات من المحطة، التي تحلق على ارتفاع نحو 400 كيلومتر عن سطح الأرض.

ودمر القمر الاصطناعي الروسي "كوزموس 1408" في نوفمبر 2021 بعد أن توقف عن العمل، مما أسفر عن سحابة من الحطام تتألف من مئات القطع.

وأطلقت محطة الفضاء الدولية عام 1998، وهي مأهولة باستمرار منذ نوفمبر 2000 بموجب شراكة تقودها الولايات المتحدة وروسيا، وتضم أيضا كندا واليابان و11 دولة أوروبية.

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المصدر: وكالات
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ناسا
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