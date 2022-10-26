الخميس 27 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

أداة فضائية ترصد مواقع انبعاث الميثان

أداة فضائية ترصد مواقع انبعاث الميثان
27 أكتوبر 2022 02:35

واشنطن (أ ف ب) 

رصدت مهمة جديدة لوكالة ناسا الأميركية من الفضاء عشرات المواقع المسؤولة عن انبعاثات فائقة من الميثان، في إنجاز يأمل العلماء أن يساهم في الحد من الاحترار المناخي.
وترتبط هذه «الانبعاثات الفائقة» بشكل عام بمواقع لإنتاج الوقود الأحفوري أو معالجة النفايات، أو حتى بقطاعات الزراعة. 
وأُطلقت مهمة إميت الفضائية في يوليو والتحمت بمحطة الفضاء الدولية، وكانت تهدف إلى مراقبة تأثير حركة الغبار المعدني على المناخ. لكنّها نجحت في مهمة أخرى ورصدت أكثر من 50 موقعاً يُصدر مستويات انبعاثات فائقة في آسيا الوسطى والشرق الأوسط وجنوب غرب الولايات المتحدة.

الميثان
غاز الميثان
ناسا
وكالة ناسا
الفضاء
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
«المحترفين» تنظم محاضرة حول برنامج حماية الطفل
الرياضي
«المحترفين» تنظم محاضرة حول برنامج حماية الطفل
اليوم 11:22
مزاد خيري في يوم البولو للسيدات
الرياضي
مزاد خيري في يوم البولو للسيدات
اليوم 11:15
شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة مجتمعية رياضية للدراجات الهوائية على شاطئ الحديريات
الإمارات
فيديو.. شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة مجتمعية رياضية على شاطئ الحديريات
اليوم 11:12
مقر البنك المركزي المصري (أرشيفية)
الاقتصادي
المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©