سعيد سالمين يحصد تكريم «المخرج المبدع»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

حصد المخرج الإماراتي سعيد سالمين مساء اليوم، تكريم «المخرج المبدع»، كأحد المكرمين المبدعين من دولة الإمارات، في احتفال الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي تنظمه وزارة الثقافة السعودية في الرياض.

وتسلم التكريم نيابة عنه شقيقه المخرج والمنتج عامر سالمين، وقد حصد سعيد التكريم على مجمل أعماله السينمائية، ونظراً لجهوده الكبيرة في خدمة المجال الفني على مستوى الإمارات ودول الخليج، ولما قدمه خلال مسيرته الحافلة في عالم الإخراج السينمائي، حاصداً العديد من الجوائز الخليجية والعربية والدولية من خلال الأفلام الطويلة والقصيرة التي نفذها على مدار السنوات الماضية.

عامر سالمين خلال تسلمه التكريم

وأتى هذا التكرم من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، عرفاناً بإسهامه في إبراز الجهود الثقافية والفكرية والفنية وازدهارها في دول الخليج، واستدامة الحركة الثقافية الخليجية.

اتصال مع "الاتحاد"

وأعرب سعيد سالمين في اتصال هاتفي مع "الاتحاد" عن سعادته البالغة بأن يحصد هذا التكريم المميز، ويكون خير سفير للإمارات في هذا المحفل المهم، الذي يكرم كل عامين المبدعين في مجالات ثقافية وفنية متعددة، منها الفنون الأدبية والأدائية والسمعية والبصرية، إلى جانب النقد الأدبي والسير الأدبية، وذلك لتشجيع وتحفيز الحركة الفكرية والفنية، ودعماً للإنتاجات الإبداعية لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وتسليطاً للضوء على جهودهم في مختلف المجالات الثقافية.

سعيد سالمين حصد العديد من الجوائز خلال مسيرته السينمائية، بينها 13 جائزة عن فيلمه القصير «بنت مريم»، وجوائز عدة عن فيلميه الطويلين «ثوب الشمس» و«ساير الجنة». وقال: التكريمات والجوائز حافز كبير لأي صانع محتوى إبداعي، إذ تؤكد على أنه يسير في الطريق الصحيح، وأن عمله وصل لقلوب الناس، وتكون بمثابة الدافع الأكبر لاستمراريته في المجال، وتقديم أعمال في المستوى نفسه وأعلى.