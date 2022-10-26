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راحت فاتح علي خان.. في دبي قريباً

راحت فاتح علي خان.. في دبي قريباً
26 أكتوبر 2022 15:14

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «بي. إم. إي. للترفيه» PME Entertainment عن عودة المطرب الشهير راحت فاتح علي خان إلى دبي للمشاركة في عرض قياسي خامس له في «كوكا كولا أرينا» في 29 ديسمبر المقبل، يبدأ الساعة 9:00 مساءً ويستمر لـ 3 ساعات.
ويمكن للمعجبين توقّع عرض مذهل، حيث يستعد المايسترو لعرض فريد لم يسبق لجمهور دبي رؤيته من قبل. ويعتبر راحت فاتح علي خان، المطرب الأكثر رواجاً لدى الشركة المنتجة والمروجة «بي. إم. إي. للترفيه» منذ إنشائها في يونيو 2019.
وتقدم أوركسترا Perfect Amalgamation المعروفة بعزفها على آلات موسيقية إيقاعية خاصة، عروضها لأول مرة في دبي.
وقال راحت فاتح علي خان: لطالما اعتبرت دبي بيتي الثاني والخيار الأول للحفلات الموسيقية الحية، حيث إن جمهور الإمارات رائع وهو أحد أفضل مستمعي الموسيقى. وأنا متحمس للغاية لعرض حفلتي الموسيقية الجديدة. وأدعو الجميع إلى اتباع إجراءات السلامة والمبادئ التوجيهية الحكومية.

 

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