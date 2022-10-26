مدهش ودانة.. في مهرجان «ديوالي»

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت الشخصيتان المحبوبتان مدهش ودانة من منزلهما في غابة المانجروف للاحتفال بمهرجان الأضواء «ديوالي» في دبي. وكانت محطتهما الأولى في فستيفال بلازا جبل علي، حيث شاركا في الاحتفالات الرائعة خلال يوم مليء بالفعاليات والمرح.

واستمتع مدهش ودانة بالعروض والإيقاعات الموسيقية في المهرجان، وتصميمات الديكور الرائعة، وهما يتنقلان عبر أرجاء مركز التسوق. وأمضى الثنائي وقتاً رائعاً في تفقد المنتجات في سوق ديوالي، وأعجبا بالملابس المزخرفة والأكسسوارات الملونة، كما حضرا العروض الثقافية الرائعة.

ويحرص مدهش ودانة، الشخصيتان المحبوبتان في دبي على حضور الفعاليات والمهرجانات المختلفة في المدينة. وتجسد شخصية مدهش الروح الديناميكية لدبي ويعكس مكانتها كوجهة عالمية ممتعة ترحب بزوارها، بينما تسعى دانة إلى استكشاف كل ما هو جديد ومرح، وتشارك أفكارها المبتكرة مع أصدقائها بكل سعادة.