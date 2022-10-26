رويدة المحروقي تطلق «يلا دانس»

أبوظبي (الاتحاد)

إن الجهاز الإلكتروني المعدني الذي نستخدمه يجب ألا يتحكم بنا، فنحن بحاجة إلى وضعه جانباً والاستمتاع بحياتنا، فقد صنعت هذه الأجهزة لجعل حياتنا أسهل، ليس لتكون هي حياتنا، نحن بحاجة إلى التواصل معاً لنقدر الحياة، استمتعوا بالحياة والموسيقى.. بهذه الكلمات بدأت الفنانة الإماراتية رويدة المحروقي الفيديو كليب الخاص بأغنيتها المنفردة الجديدة «يلا دانس» التي تقدم من خلالها رسالة بأهمية الاستمتاع بالحياة سوياً بعيداً عن الأجهزة الإلكترونية وعالم الـ «سوشيال ميديا» الذي يبعدنا عن التواصل المباشر مع الآخر.

«يلا دانس» طرحتها المحروقي أمس الأول في قناتها الرسمية على «يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي، وعبر أثير الإذاعات المحلية والخليجية والعربية، وهي من كلمات ضياء عشا وألحان عمر الخير وتوزيع المايسترو مدحت خميس، وإخراج بتول عرفة، وإنتاج «لايف ستايلز ستوديوز»، وتقول مطلع كلماتها:

يلا على الدانس.. أسمع صوت الصفقة

زيد لي وعلي الصوت.. جو حلو يجنن موت

يلا نغني.. نجتمع ناخذ سيلفي

نتصور أحلى صورة.. لمتنا والله تكفي

وأوضحت المحروقي أنه تم التحضير للأغنية لمدة عام كامل، من اختيار الكلمات وتنفيذ اللحن، خصوصاً أنها تجمع بين اللهجة الخليجية البيضاء واللغة الإنجليزية، مع دمج الألحان الخليجية مع الإيقاعات الغربية والعربية، منوهة أنه تم تسجيلها بين الإمارات ومصر، وصورت في بودابست بالمجر، وظهرت فيها بلوك جديد ومختلف.

وأعربت المحروقي عن سعادتها بتقديم هذا اللون الغنائي المميز، وعودتها من خلاله بعد أن غابت لفترة عن الساحة الفنية بسبب ظروف عائلية، لافتة إلى أنها ستعود خلال الفترة المقبلة أكثر قوة.

وأشارت المحروقي إلى أنها ليست ضد الـ «سوشيال ميديا»، لكنها أرادت من خلال كلمات الأغنية أن توجه رسالة هادفة بأهمية الاستمتاع بالحياة بعيداً عن العالم الافتراضي.