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لقاح مضاد لكورونا عن طريق الفم
لقاح مضاد لكورونا عن طريق الفم
26 أكتوبر 2022 14:11
بدأت مدينة شنغهاي الصينية في توزيع لقاحات كوفيد-19 التي تؤخذ عن طريق الفم، الأربعاء، فيما يبدو أنه الأول من نوعه في العالم، وفقاً لموقع سكاي نيوز.
ويتم تقديم اللقاح، وهو رذاذ يتم امتصاصه عبر الفم، مجانا كجرعة معززة للأفراد الذين حصلوا مسبقا على اللقاح، وفقا للبيان المنشور على الحساب الرسمي لوسائل التواصل الاجتماعي بالمدينة.
ويتوقع أن تلقى اللقاحات الخالية من الوخز بالإبر ترحيبا من الأشخاص الذين يرفضون الحصول على جرعات اللقاح، بالإضافة إلى المساعدة في توسيع نطاق التطعيم في البلدان الفقيرة لسهولة التعامل معها.
ولا تلزم الصين مواطنيها بالحصول على اللقاحات، لكنها تسعى لتشجيع الأفراد على الحصول على جرعات معززة قبل تخفيف قيود الجائحة الصارمة التي تعيق الاقتصاد.
وأظهر مقطع مسجل مصور نشرته إحدى وسائل الإعلام الحكومية الصينية على الإنترنت أفرادا في مركز صحي مجتمعي يضعون فوهة قصيرة لكوب أبيض نصف شفاف في أفواههم.
وقال النص المصاحب إنه بعد تلقي الرزداد عبر الفم ببطء، حبس أحد الأفراد أنفاسه لمدة 5 ثوان، مع اكتمال الإجراء بأكمله في 20 ثانية.
وقال أحد سكان شنغهاي في المقطع المصور: "كان الأمر أشبه بشرب كوب من الشاي بالحليب. عندما جرى تناوله، كان طعمه حلوا بعض الشيء".
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المصدر: وكالات
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