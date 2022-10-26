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«دوام الليل» الإماراتي في «البحر الأحمر السينمائي الدولي»

ملصق الفيلم الإماراتي دوام الليل
26 أكتوبر 2022 13:37

محمد نجيم (الرباط)
يشارك المخرج الإماراتي علي مصطفى بفيلمه القصير «دوام الليل» في المسابقة الرسمية من «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» للفيلم القصير، الذي ينظم دورته المقبلة في الفترة بين 1 وحتى 10 ديسمبر المقبل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتدور أحداث فيلم «دوام الليل» في قالب من الرعب والتشويق حول عامل إسعافات يواجه مصاصاً للدماء أثناء دوامه الليلي، ويجب عليه أن يبذل كل جهده لإنقاذ حياة الأشخاص من مصاص الدماء.

ويشهد المهرجان مشاركة العديد من الدول العربية، حيث تشارك المغرب بفيلمين هما: «على قبر أبي» من إخراج وتأليف جواهين زنتر، و«نعيمة» من إنتاج سامي سيف، وتشارك السعودية بفيلمين هما: «شريط فيديو تبدل» من تأليف وإخراج مها الساعاتي، و«كورة» سيناريو وإخراج زياد الزهاري، وتشارك العراق بفيلمين هما: «الأرض تبكي والمياه دموع» من تأليف وإخراج محمد الغضبان، و«النازح الأخير» للمخرج مهند السوداني، وتشارك الأردن بفيلمين هما «حديقة الحيوان» للمخرج طارق ريماوي، و«كروكا» للمخرج سامر بطيحي، ويشارك المخرج اليمني يوسف الصباحي بفيلمه «عبر الأزقة».

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