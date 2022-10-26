الإماراتي أحمد الموسوي.. بطلاً لجائزة عمار

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت في مدينة الرياض بالسعودية فعالية جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة في موسمها السادس تحت شعار «الإلهام يتكلم خليجي» بحضور عدد كبير من مسؤولي دول الخليج والعالم العربي، برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وحضور الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري.

وشهد الحفل تتويج الفائزين في جائزة عمار بمختلف مساراتها، وتوِّج بالمركز الأول في مسار الموهوبين من ذوي الإعاقة طفل التوحد الإماراتي أحمد الموسوي (12 سنة) في موهبة العزف، حيث تميز بعزف مقطوعات لبيتهوفن وموزارت وباخ، بالإضافة إلى تأليفه لمقطوعات موسيقية خاصة، فيما حل الرسام الكويتي الموهوب سليمان العنزي إعاقة حركية ثانياً، وجاء العازف البحريني الكفيف علي العليوي ثالثاً.

وفاز سعيد الزهراني بمسار خدمة ذوي الإعاقة من فئة الأفراد عن مشروعه صيانة آلات برايل مجاناً في أنحاء المملكة، فيما فازت جمعية لأجلهم عن فئة المنظمات غير الربحية، عن مشروعها مصحف تبيان وهو قرآن مفسر بلغة الإشارة.