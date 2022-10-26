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جزيرة ياس تستضيف جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي

جزيرة ياس تستضيف جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي
26 أكتوبر 2022 13:13

أبوظبي (الاتحاد)
تستضيف جزيرة ياس أبوظبي، جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي 2023 في نسختها الـ23، بحضور مجموعة من أبرز الشخصيات ونجوم السينما البوليوودية، في «اتحاد أرينا»، يومي 10 و11 فبراير 2023.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع فريدة، والاحتفاء بأجواء الموسيقى والسينما والموضة والثقافة الهندية على مدى يومين، وحضور حفل جوائز IIFA، من خلال 3 باقات مميزة تتوفر على الموقع الرسمي لجزيرة ياس yasisland.com
وتتيح الباقات للضيوف ترقية إقاماتهم من خلال تجارب إضافية، مثل دخول المدن الترفيهية الحائزة على جوائز في جزيرة ياس، بما فيها «عالم فيراري أبوظبي» و«ياس ووتروورلد أبوظبي» و«عالم وارنر براذرز أبوظبي»، أو خوض تجارب القيادة في حلبة مرسى ياس، أو زيارة قصر الوطن ومتحف اللوفر أبوظبي وقصر الحصن.

 

 

أبوظبي
جزيرة ياس
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