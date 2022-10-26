«دبي أوبرا» تستضيف 5 عروض عالمية نوفمبر المقبل

دبي (الاتحاد) أعلنت «دبي أوبرا»، عن قائمة الفعاليات المتنوعة التي تستضيفها خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث تقدم 5 عروض عالمية لتلبية كافة الأذواق. تشهد «دبي أوبرا» يومي 7 و8 نوفمبر، عرض الباليه الكلاسيكي «تأثير بيجماليون» - The Pygmalion Effect، يعتبر هذا العرض أول عمل كوميدي لبوريس آيفمان، يقدّم من خلاله للجمهور عرض باليه يروي قصة بجماليون – النحّات، الذي وقع في حبّ منحوتته التي تمثّل امرأة جميلة، وتصحب العرض موسيقى الخلفية من تأليف يوهان شتراوس، ويقدم آيفمان من خلاله تجسيداً فنياً وفلسفياً شاملاً للمرونة والقدرة الملموسة في الشخصية البشرية. ويتألّق عازف البيانو الشهير «بيتر بينس» في أمسية من الإبداع الموسيقي يوم 11 نوفمبر، ليحظى الجمهور بمشاهدة الأداء المذهل لعازف البيانو والمؤلف والمنتج الموسيقي الذي يحمل الرقم القياسي لأسرع عازف بيانو في العالم، حيث يرتقي بفنّ البيانو إلى مستوى جديد مع أجمل الألحان الكلاسيكية والعصرية. ويحيي إنريكو ماسياس، الأسطورة الموسيقية العالمية حفلاً غنائياً يوم 12 نوفمبر، يقدم فيه مجموعة من أبرز أغنياته الشهيرة، حيث يتميز بإبداعه الموسيقيّ وقدرته على الغناء بالإيطالية والإسبانية والتركية واليونانية والإنجليزية والأرمينية. وتحتفي «دبي أوبرا» بفرقة «أوبرا دريسدن» يوم 15 نوفمبر، في حدث ثقافي ضخم يقدم الموسيقى الكلاسيكية والثقافة العريقة، ويعدّ الحدث ذا أهمية كبرى، حيث يقام منذ 15 عاماً ويهدف إلى تشجيع الوحدة بين ثقافات العالم عبر مزيج من الموسيقى والاستعراضات. وعلى مدار 3 أيام، بدءاً من 25 وحتى27 نوفمبر، تستضيف «دبي أوبرا» عرض «روب ليك» لألعاب الخفّة والخداع البصري، واشتهر روب بأنه أعظم فنّاني الخدع في العالم، وكان أصغر من يحصد لقب «أفضل ساحر مسرحي في العالم خلال العام» ضمن جوائز مرلين المرموقة، ليواصل إبهار الملايين حول العالم بخدعه المتقنة.