السينما الإماراتية في مهرجان «الفيلم العربي»

محمد نجيم (الرباط)

تواصل السينما الإماراتية تحقيق حضورها في المهرجانات العربية والعالمية، لتوصل رسالة قيم الإنسانية والتسامح والانفتاح على الآخر، حيث شاركت المخرجة الإماراتية سراء عبد العزيز الشحي بفيلمها «حلم صغير»، في الدورة الثالثة لمهرجان «الفيلم العربي»، الذي نظم مؤخراً في الدار البيضاء بمشاركة عدد من البلدان العربية، وسبق أن توج فيلمها بجائزة «النخلة الذهبية» للفيلم الخليجي في مهرجان أفلام السعودية.

وحصد فيلم «ما لا نعرفه عن مريم» للمخرج المصري مراد مصطفى، جائزة المهرجان الكبرى في فئة أفضل إخراج، فيما فاز فيلم «أصداء» للمخرج اللبناني جوليان قبرصي بجائزة أفضل سيناريو.

وشهد المهرجان مشاركة أفلام قصيرة برؤية إنسانية عميقة، منها: «سقالة» لبلال بالي من تونس، «سارة» لعلاء أبو فراج من سوريا، «نجمة مارس 2020» لليلى مسفر من المغرب، «جوي» لفايزة أمبة من السعودية، «أنا وأنت» لأسماء أبو سعده من الأردن، «رحلة طويلة» لعلي كاظم من العراق، «ترانيم على الجسر» لصدام صديق من السودان، «باب على الدنيا» لعبد الرحمان محمود من مصر، «محادثات مع ممثلة» لإستيفان خطار من لبنان، و«ع البحر» لوسام الجعفري من فلسطين.