«السوربون أبوظبي» تعقد ندوة «التاريخ وما يخبرنا به»
خلال الندوة
25 أكتوبر 2022 23:06
عقدت جامعة السوربون أبوظبي ندوة نقاشية بعنوان «التاريخ وما يخبرنا عن مجتمعاتنا» بمناسبة تبرّع البروفيسور دينيس كروزيه، مؤرخ وأستاذ جامعي، والبروفيسورة إليزابيث كروزيه بافان، مؤرخة وأستاذة جامعية، بما يقارب 1700 كتاب لمكتبة الجامعة. وأدار الندوة الدكتور يان روديير، أستاذ مساعد ورئيس قسم التاريخ في جامعة السوربون أبوظبي، بحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب. وشهدت الندوة عرض العديد من الجوانب والخبرات المرتبطة برحلتيهما كأعضاء هيئة تدريس وباحثين في جامعة السوربون في باريس وكأساتذة زائرين لقسم التاريخ في جامعة السوربون أبوظبي. وناقشت الندوة أهمية ما يخبرنا به التاريخ عن مجتمعاتنا، حيث ساهمت أبحاث البروفيسور دينيس كروزيه والبروفيسورة إليزابيث كروزيه، الحاصلين على جوائز عالمية، في إثراء مكتبة المؤرخ وزادت من فهم مجتمعاتنا الماضية والحالية. وفي هذا الصدد أعربت البروفيسورة سيلفيا سيرانو، عن تقديرها وامتنانها لهذه المبادرة الهادفة والمتمثلة بتبرع الأستاذين كروزيه بالكتب القيمة لمكتبة الجامعة، وللدور البارز والمهم الذي يقومان به في مجال التاريخ، مؤكدة أهمية القراءة وحرص الجامعة على توفير كافة المصادر العلمية وتحفيز الطلبة على الاستكشاف والمطالعة.