محمد الكندي: «حلمي» السينمائي وراء إنقاص وزني

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أشاد الفنان الشاب محمد الكندي بتجربة صناع السينما المحلية من منتجين ومخرجين، في البحث عن مواهب جديدة في عالم التمثيل، وإعطائها الفرص لإظهار إبداعاتهم عبر الشاشة الذهبية، لإثراء الساحة الفنية بأعمال جديدة ومختلفة في الطرح والمضمون.

الكندي الذي يعتبر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشهير بـ«كندي مان»، أعرب عن سعادته بالمشاركة في بطولة الجزء الثاني من فيلم «خلك شنب» الذي يُعرض حالياً في صالات السينما المحلية، منوهاً إلى أن هذا العمل ساهم في تثبيت قدميه في مجال التمثيل، وفتح له أبواباً عدة لتنفيذ مشاريع فنية في الأعوام المقبلة، خصوصاً بعد أن حقق الجزء الأول من الفيلم إيرادات جيدة بعد عرضه في صالات السينما، وصدى لافتاً بعد طرحه في المنصة الرقمية العالمية «نتفليكس»، الأمر الذي دعا صنّاعه لتقديم جزء ثان.

أكد الكندي أن تكاتف المنتجين في العمل الفني، ينتج عنه تنفيذ أعمال سينمائية ترقى بمستوى المشاهد الخليجي والعربي، وتنال الصدى المطلوب، وقال: «الاتحاد الفني بين المنتجين والمخرجين عامر سالمين وهاني الشيباني وعلي المرزوقي أثمر عن إنتاج سلسلة أفلام بأفكار مبتكرة وظهور وجوه شابة، تظهر إبداعاتها في مجال الأعمال السينمائية الكوميدية، وكان آخرها «خلك شنب» الذي أعتقد أنه سيكون امتداداً لسلسلة من الأجزاء، خصوصاً أن قصته وسرد أحداثه تؤهله لتنفيذ أكثر من جزء، على غرار الأفلام الكوميدية العالمية متعددة الأجزاء».

قاعدة جماهيرية

ووجّه الكندي الشكر للمخرج هاني الشيباني الذي طوّع خبراته الإخراجية، لإظهار فريق عمل الفيلم بأفضل صورة، حيث ساعد الأبطال الذين أغلبهم هم مشاهير سوشيال ميديا، في توظيف إمكاناتهم ومواهبهم في التمثيل والاستعراض والغناء، خصوصاً أن أغلب ممن دخلوا مجال التمثيل من منصات السوشيال ميديا، هم في الأساس يمتلكون الموهبة، حيث إنهم قدموا مقاطع فيديو واسكتشات كوميدية على «يوتيوب» ومواقع التواصل، وحققوا من خلالها انتشاراً واسعاً، وكوّنوا قاعدة جماهيرية كبيرة.

تحدي إنقاص الوزن

وحول تحدي إنقاص وزنه من 195 إلى 100 كيلو جرام حالياً، قال الكندي: «رشاقة الجسم واللياقة البدنية صحية، حيث تقلل من نسبة الإصابة بالأمراض، إلى جانب التمتع بمظهر أفضل وثقة أكبر في النفس، أما من الناحية الفنية، فهذا يساعدني كثيراً على تقديم نوعيات مختلفة من الأدوار، لا سيما أنني لدي الإمكانات التي تجعلني أقدم الرومانسي وأيضاً الأكشن والحركة، ومع قرار إنقاص وزني أستطع حالياً الوصول إلى حلمي بتجسد شخصيات مختلفة في عالم التمثيل وليست الكوميدية فقط».

جُرعة مغامرات

لفت محمد الكندي إلى أن أكثر ما يتميز به الجزء الثاني من فيلم «خلك شنب»، هو زيادة جرعة المغامرات في إطار كوميدي، حيث يعود «خماس المشاكس» الذي يؤديه الكندي نفسه، مع صديقيه «غنوم الرومانسي» و«ضبيع المزاجي» ليخوض الثلاثي مغامرات جديدة في عدد من البلدان، بينها الإمارات وجورجيا وماليزيا والهند، منوهاً إلى أن العمل تطلب لتنفيذه مجهوداً كبيراً وميزانية ضخمة، خصوصاً مع تصويره في مواقع تصوير متعددة ببلاد مختلفة.