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ليلى علوي.. «مهمة في سهل حشيش»

ليلى علوي
26 أكتوبر 2022 01:27

محمد قناوي (القاهرة) 

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توجد الفنانة المصرية ليلى علوي حالياً في منتجع على ساحل البحر الأحمر بمصر، لتصوير المشاهد الرئيسة لفيلمها السينمائي «مهمة في سهل حشيش».
قالت ليلى لـ«الاتحاد»، إن العمل يدور في إطار اجتماعي، وأجسد خلاله شخصية موظفة تعمل بأحد البنوك، تقرر الانفصال عن زوجها، ويشاركها البطولة بيومى فؤاد، حمدي المرغني، مصطفى غريب، وفرح الزاهد، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم. 
وأضافت ليلى أنها تلتقي مع إلهام شاهين في فيلم «4 ستات شداد» بعد غيابهما عن العمل معاً منذ 26 عاماً، حين شاركتا معاً في فيلم «يا دينا يا غرامي» عام 1996. 
وتنتظر علوي عرض فيلم «التاريخ السري لكوثر»، مع زينة، ومحسن محيي الدين، ويناقش قضايا اجتماعية شائكة، ولم يُحدد موعد عرضه للآن.
كما تخوض تجربة دراما الرعب بمسلسل «الحد الفاصل»، الذي يُعرض خلال الموسم الشتوي، عبر إحدى المنصات الإلكترونية. كما عبّرت عن سعادتها بتكريمها مؤخراً بمهرجان «سلا» لأفلام المرأة بالمغرب عن مجمل أعمالها.

ليلى علوي
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