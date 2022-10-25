رامز جلال.. «فوق الشجرة»

سعيد ياسين (القاهرة)

يتم خلال موسم رأس السنة المقبل عرض فيلم «أخي فوق الشجرة» لرامز جلال، الذي تأجل عرضه طوال الفترة الماضية لأساب تسويقية، ويشاركه البطولة نسرين طافش وتارا عماد وحمدي الميرغني ومحمد ثروت، وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

قال رامز: إن الفيلم يدور في إطار اجتماعي كوميدي حول شاب انطوائي يعيش حياة صحية منظمة، ويظهر في حياته شخص يقلب حياته رأساً على عقب، وأبدى سعادته بالتعاون للمرة الثانية على التوالي مع المؤلف لؤي السيد والمخرج محمود كريم، اللذين تعاون معهما في آخر أفلامه «أحمد نوتردام» الذي عرض العام الماضي.

وكان رامز قد تعاون مع لؤي في عدد كبير من أفلامه، منها «سبع البرمبة» و«رغدة متوحشة» و«كنغر حبنا» و«مراتي وزوجتي» و«غش الزوجية»، بجانب فيلمي «أحمد نوتردام» و«أخي فوق الشجرة».