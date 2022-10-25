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«تنمية المجتمع» تطلق «لحظات أبوظبي» نوفمبر المقبل

لحظات أبوظبي تنطلق بفعاليات متنوعة
25 أكتوبر 2022 16:46

من أجل تعزيز قيم التلاحم والمشاركة المجتمعية، والتطوع عبر سلسلة من الفعاليات المختلفة التي من شأنها أن ترتقي بمستوى المعيشة في أبوظبي، تنطلق الدورة الثانية من مبادرة «لحظات أبوظبي»، والتي تنظمها دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، خلال الفترة من 11 نوفمبر وحتى ديسمبر 2022 المقبل.


تتضمن الدورة الثانية من «لحظات أبوظبي» العديد من الأنشطة المتنوعة والفعاليات المجتمعية الترفيهية لأفراد العائلة بمختلف الفئات والجنسيات، والتي ستنطلق من «ساحة مدينة خليفة»، وتقام في مواقع مختلفة في أبوظبي والعين والظفرة، مثل حديقة العاصمة وحديقة محمد بن زايد ومنطقة مصفح وحديقة الجاهلي ومدينة الظنة.
وتشمل الفعالية الأولى من «لحظات أبوظبي» أيام 11 و12 و13 نوفمبر، عدداً من الأنشطة الترفيهية الممتعة مثل الألعاب المنفوخة بالهواء والكرات الكبيرة والترامبولين، ولعبة الجينغا، ورياضة كرة السلة، ولعبة السلم والثعبان.

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ويتمكن الحضور من اختبار مهاراتهم من خلال العديد من ألعاب المهارات، ولمحبي التحدي يمكنهم اختبار لعبة المتاهة المائية، كما تضم الفعاليات مجموعة من العروض المميزة مثل عرض الفقاعات والرسم على الوجه، وإعصار البالون واستعراض السيرك وعروض «سواي بوك» و«أليس في بلاد العجائب» و«علاء الدين»، إلى جانب جلسات اللياقة الصحية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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