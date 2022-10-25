كريم عبد العزيز ضيف «الشارقة الدولي للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

جمهور الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، على موعد مع النجم الممثل والمخرج السينمائي المصري كريم عبدالعزيز، حيث يتحدث يوم السبت 12 نوفمبر في جلسة حوارية في قاعة الحفلات، الساعة 7:30 مساءً، يشاركه فيها الروائي أحمد مراد، ويتحدثان عن مسيرتهما الفنية ويناقشان كواليس مشاركتهما في أبرز أعمالهما السينمائية والدرامية.

ويمكن لزوار المعرض أن يتعرفوا على كواليس التجربة الفنية الغنية للممثل كريم عبدالعزيز، وكيف ساهمت تربيته على يد والده المخرج الكبير وصاحب الباع الطويل في تاريخ السينما المصرية محمد عبدالعزيز، في اختياره طريق الفن والتخصص في الإخراج، إلى جانب اختياره المشاركة في أعمال سينمائية وروائية مأخوذة عن روايات معروفة، مثل «الفيل الأزرق».

ويفتح المعرض المجال أمام زواره للاطلاع على خفايا الأعمال السينمائية والدرامية التي وضعت عبدالعزيز على طريق النجومية والشهرة، مثل «أبو علي»، و«الباشا تلميذ»، و«أولاد العم»، و«الهروب»، وصولاً إلى مشاركته في الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار».

ويكشف المؤلف والسيناريست أحمد مراد لجمهور المعرض بعض التفاصيل والأسرار الكامنة وراء تجاربه الناجحة في كتابة مجموعة بارزة من الروايات التي تحولت معظمها إلى أعمال درامية عربية، منها «كيرة والجن» و«الفيل الأزرق»، التي يأخذنا فيها أحمد مراد نحو كواليس عالم غريب لاستجلاء خبايا النفس البشرية، والتي تحولت فيما بعد إلى عمل سينمائي من بطولة كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم، بالإضافة إلى أعمال أخرى.

والمعرض الذي يقام تحت شعار«كلمة للعالم» خلال الفترة من 2 13 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، يستضيف هذا العام نخبة من أشهر الكتّاب والمفكرين ونجوم الفنّ من جميع أنحاء العالم ضمن أكثر من ألف فعالية وورشة عمل.