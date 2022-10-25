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"ميتا" تعلن عودة "واتساب" وتعتذر للمستخدمين

"ميتا" تعلن إصلاح العطل في واتساب وتعتذر للمستخدمين
25 أكتوبر 2022 13:58

أعلنت مجموعة ميتا الأميركية العملاقة عن إصلاح العطل في تطبيق واتساب واعتذرت للمستخدمين.

وأكّدت مجموعة ميتا أن عطلًا عالميًا طرأ على تطبيق واتساب للمراسلة الثلاثاء وأنها تعمل على إعادة الخدمة "بأسرع ما يمكن".

وتوقف تطبيق واتساب الشهير للتراسل عن العمل اليوم الثلاثاء حيث أبلغ مستخدمون في آسيا وبريطانيا وجنوب أفريقيا وأوروبا عن مشكلات في إرسال واستقبال الرسائل ومقاطع الفيديو.

وفي حوالي الساعة 0750 بتوقيت جرينتش، أظهر موقع داون ديتيكتور المتخصص في تتبع أعطال المواقع أن أكثر من 68 ألف مستخدم أبلغوا عن مشاكل في التطبيق في بريطانيا بجانب 19 ألفا في سنغافورة و15 ألفا في جنوب أفريقيا.

 

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تصريح من "ميتا" بشأن تعطل تطبيق واتساب
المصدر: وكالات
واتساب
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