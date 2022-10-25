تصريح من "ميتا" بشأن تعطل تطبيق واتساب

أكّدت مجموعة ميتا الأميركية العملاقة أن عطلًا عالميًا طرأ على تطبيق واتساب للمراسلة الثلاثاء وأنها تعمل على إعادة الخدمة "بأسرع ما يمكن". وقال ناطق باسم ميتا لوكالة فرانس برس "نحن مدركون أن بعض الأشخاص يواجهون حاليًا مشاكل في إرسال الرسائل ونعمل على إعادة تطبيق واتساب للجميع بأسرع ما يمكن". وواجه مستخدمو تطبيق التواصل الاجتماعي، "واتس آب"، صباح اليوم الثلاثاء، عطلاً فنياً في عدد من دول

العالم. وتوقف التطبيق الالكتروني المملوك لشركة "ميتا"، عن العمل عند حوالي الساعة 0730 صباحا بتوقيت جرينتش، حيث عانى مستخدمو منصة الدردشة من ارسال الرسائل واستقبالها. من ناحية أخرى، يبدو أن خدمات التواصل الاجتماعي الاخرى مثل "فيسبوك" و"انستجرام"، تعمل بصورة جيدة. أخبار ذات صلة "ميتا" تعلن عودة "واتساب" وتعتذر للمستخدمين عطل عالمي مفاجئ يضرب واتساب

المصدر: آ ف ب