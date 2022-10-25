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وفاة الممثل الفكاهي ليسلي جوردان في حادث سيارة

وفاة الممثل الفكاهي ليسلي جوردان في حادث سيارة
25 أكتوبر 2022 08:26

لقي الممثل الفكاهي الأميركي ليسلي جوردان، الحاصل على جائزة إيمي عن دوره في مسلسل "ويل اند جريس"، حتفه يوم الاثنين عن 67 عاما في حادث تصادم سيارة عندما كان ذاهبا إلى عمله في هوليوود.
وقال وكيل أعماله دون لوكلير إن جوردان تعرض فيما يبدو "لمشكلة طبية" غير محددة بينما كان يقود سيارته التي اصطدمت بجانب مبنى وهو في طريقه إلى موقع تصوير تابع لشركة وارنر براذرز حيث يشارك في مسلسل تلفزيوني بعنوان "كول مي كات" (نادني كات) وتوفي في موقع الحادث.

ويشارك الممثل في المسلسل بدور خباز في مقهى بلويفيل في ولاية كنتاكي تملكه الشخصية الرئيسية كات التي تلعب دورها مايم بيالك.
والمسلسل الذي يُنتج حاليا الموسم الثالث منه مقتبس إلى حد بعيد من المسلسل الفكاهي البريطاني "ميراندا".
يشتهر جوردان، الذي ولد في ولاية تنيسي، للجمهور الأمريكي بدوره في المسلسل الفكاهي "ويل اند جريس" الذي عرض على شاشة (إن.بي.سي) ولعب فيه دور بيفرلي ليسلي. وقد حصل على جائزة إيمي عن أفضل ضيف شرف في مسلسل فكاهي عام 2006.

واكتسب جوردان شهرة واسعة بين جمهور ينتمي لسن أصغر من خلال سلسلة من المقاطع المصورة الساخرة التي نشرها على تطبيق إنستجرام عن الحياة اليومية خلال الحظر الذي فُرض لمكافحة فيروس كورونا وانتشرت انتشارا واسعا خلال الجائحة.

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