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روبي.. «حضرة العمدة»

روبي.. «حضرة العمدة»
25 أكتوبر 2022 03:17

محمد قناوي (القاهرة) 

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تخوض الممثلة المصرية روبي السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «حضرة العمدة»، تأليف إبراهيم عيسى، ويشارك في بطولته إلهام شاهين، سميحة أيوب، بسمة، إدوارد، محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، وأحمد بدير، وإخراج عادل أديب.
 قالت روبي: «أجسد شخصية فتاة من خريجات الجامعة الأميركية من أصول صعيدية وتعيش في القاهرة، وتتعرض لبعض المشاكل مع عائلتها، فيتم إجبارها على قبول العمودية حتى لا تخرج من عائلتها، في تحد لكل أعراف وتقاليد قريتها».
 وتدخل روبي في صراعات كثيرة مع بعض رجال القرية الرافضين توليها منصب العمدة، لأنّه من وجهة نظرهم يقتصر على الرجال فقط، موضحة أنها متحمسة للتجربة الدرامية الجديدة. وأشارت روبي إلى أنها مشغولة حالياً بتصوير فيلم بعنوان «شلبي» مع كريم محمود عبدالعزيز، إخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، سليمان عيد، وحاتم صلاح، وتجسد عبره دور صاحبة «بنسيون»، تعيش قصة حب.

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