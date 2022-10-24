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دنيا

مدينة هندية تطمح لرقم قياسي في «ديوالي»

مدينة هندية تطمح لرقم قياسي في «ديوالي»
25 أكتوبر 2022 03:17

نيودلهي (د ب أ) 

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قدمت مدينة أيوديا الهندية عرضاً ضخماً من المصابيح عشية مهرجان «ديوالي» الهندوسي، حيث أفادت وسائل إعلام محلية، أمس، بإضاءة قرابة 1.7 مليون مصباح زيت، فيما تأمل المدينة أن تسجل رقماً قياسياً عالمياً جديداً.
وحضر الحدث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس حكومة ولاية أوتار براديش، يوجي أديتياناث.
ولم يتسن الحصول على تأكيد رسمي من موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
وقد حققت المدينة رقماً قياسياً عالمياً لأكبر عرض لمصابيح الزيت حتى الآن في عام 2021، إذ تمت إضاءة أكثر من 900 ألف مصباح.
يعد مهرجان المصابيح الذي يُطلق عليه أيضاً «ديبافالي» في مناطق بعينها، أحد أهم المهرجانات في الهند.

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