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3 طرق تسـاعد على الاسترخاء

3 طرق تسـاعد على الاسترخاء
25 أكتوبر 2022 03:17

القاهرة (الاتحاد)

أكد موقع «Psychic Monday» الأميركي، أنك لست بحاجة إلى إجراءات صعبة للاسترخاء، إذ إن هناك أشياء بسيطة يمكن أن تجدد طاقتك وتساعدك على الشعور بالنشاط، حيث إن الراحة مهمة لعقلك ولجسدك أيضاً، ومن هذه الطرق:

تدليك اليدين
إن كان عملك يتطلب منك الكتابة بشكل مكثف، يناسبك تدليك يديك باستخدام غسول أو مرطب لتخفيف شعورك بالإجهاد، كما يجعلك تشعر بالحيوية، بالإضافة إلى تنعيم وترطيب الجلد.

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هدنة من الشاشات
لا تعني رغبتك في الراحة أن تفتح هاتفك وتدخل إلى «فيسبوك» أو تشاهد مقاطع فيديو، إن قضاء وقت كبير على الشاشات مرتبط بمشكلات كثيرة مثل ألم الرقبة وتدهور الرؤية وأنماط نوم مشتتة، لذا عليك الابتعاد عن الشاشات أثناء وقت الراحة، بأن تغلق عينيك وتسترخي أو تنظر إلى خارج نافذتك وتستمتع بجمال الطبيعة.

 التمدد
لا يوجد شيء مفيد لتقويم ظهرك أكثر من التمدد على الأرض، فهي من الطرق البسيطة والفعالة في إصلاح آلام الظهر، ورائعة للاسترخاء عند الشعور بالإحباط أو التوتر، حيث تساعد جسمك في الاسترخاء وتحسن الدورة الدموية، وتصحح وضعية العمود الفقري.

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