علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى لوس أنجلوس

لوس أنجلوس مدينة من الصعب نسيانها، فكل ما يخطر ببالك يمكن أن تلبيه لك هذه المدينة الساحلية الرائعة، والتي تجتمع فيها ثقافات من شتى أنحاء العالم، مكونةً مزيجاً استثنائياً يصبغ المدينة بتنوع هائل، وخيارات لا محدودة، فضلاً عن شارع نابض بالحياة والمعاصرة، وأحياء خيالية تنقلك بكل أريحية إلى ثقافات وأمكنة ربما لم تعرف عنها شيئاً من قبل.

الطقس هنا مثالي، فاحتضان المحيط الهادئ للمدينة يضفي عليها كثيراً من الاعتدال، فالجو مشمس تقريباً طوال العام، مع درجات حرارة في المتوسط تتراوح ما بين 21:27 درجة مئوية، وتلك الأجواء المعتدلة المتناغمة مع الصيف كما الشتاء توفر للزائرين فرصة مميزة لقضاء أوقاتهم والاستمتاع بها بكل نشاط وانطلاق.

إذا كنت من عشاق الطبيعية فلا شك أن قدميك ستحملك على الفور إلى شواطئ المحيط الخلابة، وحينها يمكنك الاختيار بين الشواطئ المزدحمة التي تعج بالمصطافين والسياح من كل مكان مثل سانتا مونيكا وشاطئ فينيسيا، أو يمكنك اختيار الهدوء والاستجمام عبر الذهاب إلى شواطئ أخر تميل للعزلة مثل تلك الموجودة في ماليبو القريبة.

في لوس أنجلوس لا مجال للملل، أنت أمام خيارات لا نهائية من الفعاليات والأمسيات والأحداث الفنية، إذا كنت من محبي المسرح والسينما، فأنت ها هنا في المكان الصحيح، حيث تنتشر هنا كثير من المسارح التقليدية والتي تقدم مجموعة من أرقى عروض المسرح العالمي، وهناك كذلك عديد من الفعاليات الشعبية الأقل ثمناً التي تقدم للجماهير الضحك على طبق من ذهب، عبر اسكتشات كوميدية، فضلاً عن وقفات غنائية وموسيقية مفتوحة في الشوارع للجميع.

مدينة زاهية تضج بالحركة والفاعلية، تجربة السير في الشارع وحدها تخلق في داخلك مشاعر إيجابية وتتركك مع بسمة لا تنفصل عنك، لكن رفقاً بنا ماذا عن الطعام؟.. بالطبع هنا الطعام يحمل كثيراً من الاختلاف مع أطباق شهية أصلية محمولة إليك من كافة أنحاء العالم، فضلاً عن تجارب طعام استثنائية تقدم إليك من خلال مطاعم وطهاة لامعين، يمكن أن يُقطع لأجلهم مسافات ومسافات.

لا تكتفي لوس أنجلوس عن إبهارك عبر هذا التنوع الفريد، بل هناك المزيد دائماً من عوامل الجذب التي لا تحصى، فالمكتبات ودور بيع الكتب هنا في كل مكان وهي مبهرة وعصرية بقدر لا يضاهى، وتمتزج فيها الأفكار التسويقية الابتكارية مع حفاظ متقن على القيمة المعرفية الثقافية.

لا يمكنك زيارة لوس أنجلوس دون أن تناديك هوليود لزيارتها، حيث ينتظرك هناك عالم آخر من الخيارات والترفيه والانبهار، حيث استوديوهات هوليوود العالمية بكل ما تحمله من عراقة وألق، فإذا كنت مثلاً من محبي سلسلة هاري بوتر فأنت أمام فرصة للاستمتاع بنماذج حية ومثيرة مستوحاة من هذا العالم الخيالي الخصب، بالإضافة إلى فرص عديدة لزيارة استوديوهات هوليوود الحقيقية التي لطالما صنعت فيها روائع لا تنسى ولا تزال.